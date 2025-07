Premier adversaire des Verts en Ligue 2, le Stade Lavallois pourrait devoir composer avec une défense centrale décimée. Une situation qui n’a pas échappé au staff stéphanois.

La saison n’a pas encore débuté que les premiers soucis d’effectif se font déjà sentir du côté du Stade Lavallois. À trois semaines de la reprise du championnat, prévue le 9 août au stade Francis-Le-Basser face à l’ASSE, le club mayennais doit faire face à une vague d’absences en défense.

Selon les informations du journaliste Cyprien Legeay (Oxygène Radio), William Bianda et Peter Ouaneh, tous deux blessés au genou, devraient manquer le premier match officiel. À ces forfaits s’ajoute Yohan Tavares, expérimenté défenseur central, qui ne participe même pas au stage de pré-saison. Résultat : Olivier Frapolli devrait être contraint d’aligner une défense à quatre profondément remaniée, sans repères ni rotation possible.

Si l’ASSE poursuit sa préparation à Aix-les-Bains en attendant l’intégration de nouvelles recrues offensives (Joshua Duffus en approche), cette fragilité lavalloise pourrait offrir un angle d’attaque à Eirik Horneland. En manque de solutions en pointe depuis les départs de Sissoko et Wadji, les Verts pourraient profiter d’une défense en reconstruction pour faire la différence d’entrée.

Laval, solide la saison dernière, aura néanmoins l’avantage du terrain et reste redoutable dans l’engagement collectif. Mais l’absence de ses cadres défensifs pourrait peser lourd dans ce duel d’ouverture. L'ASSE ne devra pas se manquer et assumer pleinement ses ambitions. Les Verts seront attendus. À Laval comme sur l'ensemble des stades de Ligue 2.

Source : Oxygène Radio / Cyprien Legeay

🟠⚫️ Pas de William Bianda (genou), Peter Ouaneh (genou) et Yohan Tavares (non présent au stage) face à Concarneau. Olivier Frapolli devrait aligner une défense à 4 et s’inquiète du manque de profondeur en charnière. pic.twitter.com/40YzF5NRqf

— Сyprien Legeay (@cyprien_legeay) July 17, 2025