Le nom de Lucas Stassin continue de circuler aux quatre coins de l'Europe. Cette fois, c'est le Besiktas qui s'invite dans le dossier. Selon le média turc Black Eagles, le club stambouliote s'est renseigné sur l'attaquant de l'AS Saint-Étienne. Une information à prendre avec des pincettes, mais qui confirme une tendance observée depuis plusieurs semaines : le Belge reste l'un des joueurs les plus convoités du mercato stéphanois.

Depuis la fin de la saison, Lucas Stassin fait figure de dossier prioritaire à l'ASSE. Après l'échec dans la course à la montée, les dirigeants savent que plusieurs cadres disposent d'une valeur marchande importante. Dès le mois de juin, il était acté que le club envisageait un mercato plus ouvert que l'été précédent, notamment concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Contrairement à 2025, où Kilmer Sports avait refusé toutes les approches pour conserver ses deux leaders offensifs, un départ n'est plus considéré comme impossible.

La Turquie insiste pour Lucas Stassin

L'intérêt du Besiktas n'est d'ailleurs pas une nouveauté. Début juin, la presse turque associait Lucas Stassin au club stambouliote, tandis que Zuriko Davitashvili était également annoncé dans le viseur des Noir et Blanc. Le média stéphanois appelait toutefois à la prudence face à la fiabilité parfois fluctuante de certaines informations venues de Turquie.

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Depuis, un autre poids lourd du championnat turc est entré dans la danse. Le 12 juillet, nous relayions l'intérêt de Galatasaray, champion en titre, pour l'attaquant belge. L'ancien joueur d'Anderlecht figurait alors parmi les profils étudiés pour renforcer le secteur offensif du club d'Istanbul.

La rumeur relayée ce dimanche par Black Eagles s'inscrit donc dans une dynamique déjà bien installée en provenance de Turquie. Le Besiktas ne ferait, selon cette source, que recueillir des informations sur un joueur présent sur une liste élargie d'attaquants.

Une cote qui ne faiblit pas

Malgré la non-accession en Ligue 1, Lucas Stassin conserve une excellente réputation sur le marché. Plusieurs clubs étrangers continuent de suivre sa situation. Le FC Porto et Braga ont notamment été cités au Portugal, tandis que Brentford s'est également positionné en Angleterre.

Cette attractivité dépasse même le cadre du mercato. Au printemps, Stassin avait découvert la sélection belge A avant de manquer de peu la Coupe du monde. Quelques jours plus tôt, il avait d'ailleurs disputé ses premières minutes sous le maillot des Diables Rouges, preuve de la progression de son statut sur la scène internationale.

L'ASSE attend une offre à la hauteur

À Saint-Étienne, aucune urgence ne pousse les dirigeants à vendre. Lucas Stassin reste sous contrat jusqu'en 2028 et demeure l'un des principaux actifs du club. Son avenir dépend aussi du mercato mené par Kilmer Sports et de la capacité du club à préparer sa succession avant d'envisager un départ.

Pour l'heure, le Besiktas ne semble pas être passé au stade des négociations. Cette prise de renseignements confirme surtout que la cote de Lucas Stassin demeure élevée, quelques semaines après que Galatasaray a lui aussi manifesté son intérêt. Reste désormais à savoir quel club sera le premier à transformer cette surveillance en offre concrète.