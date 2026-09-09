Prêté par l’ASSE au Séville FC dans les dernières heures du mercato, Lucas Stassin a rejoint l’Andalousie avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Une somme importante au regard de la situation financière actuelle du club espagnol. Les dernières données dévoilées à Séville invitent déjà à relativiser les chances de voir cette option levée en juin prochain.

Lucas Stassin n’a pas attendu longtemps pour se signaler en Espagne. Entré à la 53e minute contre l’Espanyol, l’ancien attaquant de l’ASSE a marqué pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. À 21 ans et 281 jours, il est même devenu la recrue la plus jeune du Séville FC à marquer pour sa première apparition au XXIe siècle. Une première réussie qui ne change toutefois pas la nature du contrat conclu entre les deux clubs. Selon L’Équipe, Séville a versé 2,5 millions d’euros pour le prêt et dispose d’une option d’achat non obligatoire de 25 millions, à exercer au plus tard en juin 2027. L’ASSE conserverait également 20 % de la plus-value lors d’une éventuelle revente. Avant son départ, le Belge a prolongé son contrat stéphanois jusqu’en 2029.

L’ASSE face aux finances de Séville

Sur le papier, une levée de l’option offrirait donc une opération financière importante à Saint-Étienne. La presse espagnole se montre cependant beaucoup plus prudente lorsqu’elle décrit les capacités économiques actuelles de Séville. Au moment de l’arrivée de Stassin, Estadio Deportivo soulignait déjà le caractère inhabituel d’un prêt payant supérieur à deux millions d’euros pour un club soumis à de fortes contraintes financières. Le média qualifiait également les 25 millions prévus pour l’option de montant particulièrement élevé.

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Les chiffres présentés cette semaine par le président José María del Nido Carrasco permettent de comprendre pourquoi. La dette nette du club serait passée de 90 à 60 millions d’euros cet été. Dans le même temps, les dépenses globales ont été ramenées de 265 à 135 millions en deux ans. L’effort réalisé est donc réel, mais Séville reste engagé dans une politique de réduction des coûts.

Le tweet de Gonzalo Tortosa, journaliste espagnol, détaille également une masse salariale d’environ 72 millions d’euros. Sur cette somme, près de 22 millions seraient encore consacrés à des joueurs dont Séville s’est séparé. Une donnée confirmée par la presse espagnole : AS évoque également 22 millions consacrés à ces contrats, soit environ 30 % du coût salarial total.

25 millions pour Stassin : un investissement difficile aujourd’hui

La situation est d’autant plus particulière que Séville a encore deux prêts liés à Goldman Sachs, pour un total de 180 millions d’euros. Le président assure que ces échéances sont honorées normalement et refuse de présenter une augmentation de capital comme indispensable. Il reconnaît toutefois qu’une telle opération accélérerait le redressement et offrirait davantage de moyens sur le marché des transferts.

Quelques mois plus tôt, le même dirigeant expliquait déjà les contraintes imposées par le plafond salarial de LaLiga. Il avait alors donné un exemple on ne peut plus clair : une augmentation de capital de 80 millions d’euros aurait créé environ 25 millions de capacité supplémentaire sur le plafond salarial pour la saison en cours. Cette somme correspond précisément au montant de l’option d’achat négociée pour Stassin.

Cela ne signifie pas que Séville ne lèvera pas l’option. À neuf mois de l’échéance, l’affirmer serait prématuré. Les comptes peuvent évoluer, des joueurs peuvent être vendus et une opération capitalistique reste possible. Les performances sportives du Belge seront évidemment déterminantes. En revanche, dans la configuration financière actuelle, un investissement de 25 millions d’euros sur un seul joueur apparaît difficilement compatible avec la politique menée par le club andalou. La presse locale rappelait encore cet été que Séville travaillait avec une marge très réduite et cherchait des profils adaptés à ses contraintes économiques.

L’ASSE s’est protégée avant le départ de Stassin

C’est là que la prolongation signée avant le prêt prend tout son sens pour l’ASSE. Saint-Étienne n’a pas conditionné l’avenir de son attaquant à une vente définitive en Espagne. Stassin reste sous contrat jusqu’en juin 2029. Si Séville ne verse pas les 25 millions prévus, le Belge doit donc revenir dans le Forez à l’issue de son prêt.

Le scénario peut même présenter un intérêt pour les Verts. Une saison réussie en Liga pourrait maintenir ou augmenter la valeur de l’attaquant sans contraindre l’ASSE à accepter une vente à Séville. AS expliquait lors de son arrivée que Saint-Étienne avait finalement accepté le prêt après avoir cherché un transfert définitif durant l’été, avec l’espoir que son joueur puisse se revaloriser.

La première étape est déjà réussie avec son but contre l’Espanyol. La suite de la saison déterminera si Séville peut envisager un investissement de 25 millions ou si Stassin reviendra dans le Forez avec une expérience supplémentaire en Liga. Pour l’heure, la seconde hypothèse ne peut surtout pas être écartée. Au regard des comptes présentés par le club espagnol, elle apparaît même comme un scénario particulièrement crédible.