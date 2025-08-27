Arrivé très jeune à l’ASSE en 2013, Brandon Nativoha faisait partie des bons espoirs du centre de formation stéphanois. Gaucher technique et percutant, il n’a toutefois pas poursuivi son parcours avec les Verts. Comme de nombreux jeunes joueurs, la concurrence et les choix sportifs l’ont poussé à chercher une nouvelle opportunité afin de continuer à progresser.

Formé à l’ASSE, le jeune gaucher Brandon Nativoha (né en 2008) a décidé de poursuivre son aventure loin du Forez. Désormais au Pau FC, il s’épanouit avec la réserve et vient de connaître ses premières minutes en National 3. Un nouveau départ prometteur.

Nativoha (ex-ASSE) s’engage avec Pau et intègre la réserve

C’est du côté du Pau FC que Brandon Nativoha a trouvé son nouveau point de chute. Intégré au groupe réserve, le jeune joueur de 16 ans a rapidement fait ses premiers pas en National 3. Une étape importante pour un joueur en quête de temps de jeu et de confiance. En rejoignant un club ambitieux et réputé pour son travail de formation, Nativoha se donne une chance d’exprimer son potentiel dans un environnement favorable.

Il rejoint un club qui effectue un excellent debut de saison en Ligue 2, il a d'ailleurs connu ses premiers entraînements avec le groupe professionnel à en croire les photos sur son profil instagram.

Un avenir à suivre de près

À seulement 17 ans, Brandon Nativoha a encore tout le temps pour franchir des paliers. Son adaptation réussie au Pau FC est une preuve de résilience et de détermination après son départ de l’ASSE. Les prochains mois seront décisifs pour confirmer ce rebond et pourquoi pas taper à la porte du groupe professionnel à moyen terme.

Son parcours illustre la difficulté mais aussi la richesse des parcours de formation : tous les talents ne percent pas à Saint-Étienne, mais certains trouvent ailleurs le cadre idéal pour progresser.