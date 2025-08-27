Avant d’officialiser l’arrivée de João Ferreira en provenance de Watford, l’ASSE avait étudié la piste menant à Paul Joly. Finalement, le latéral français de 25 ans s’est engagé en D2 allemande, à Kaiserslautern.

Cet été, les dirigeants stéphanois étaient à la recherche d’un latéral capable d’apporter de la vitesse et de la solidité défensive. Parmi les profils étudiés figurait Paul Joly, joueur formé à l’AJ Auxerre. Mais après réflexion, le club forézien a décidé de miser sur João Ferreira, acheté à Watford, dont le profil jugé plus complet correspondait davantage aux besoins d’Eirik Horneland.

L’ASSE a préféré miser sur João Ferreira

Avec son expérience en sélection portugaise U21 et ses qualités offensives, Ferreira incarne la volonté de l’ASSE de recruter un joueur immédiatement compétitif en Ligue 1 à terme.

Paul Joly dit adieu à l’AJA et file à Kaiserslautern

De son côté, Paul Joly a pris un tout autre chemin. Le défenseur de 25 ans quitte l’AJ Auxerre après 5 saisons marquées par son attachement au club et un rôle régulier en Ligue 1. Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, il a tenu à remercier les supporters auxerrois, ses coéquipiers et l’ensemble du staff.

Le latéral français a été prêté au 1. FC Kaiserslautern, pensionnaire de 2. Bundesliga, avec une option d’achat. Une nouvelle aventure en Allemagne qui pourrait lui permettre de franchir un cap et de relancer sa carrière à l’étranger.

Deux trajectoires opposées, un même objectif

Si leurs chemins se sont séparés cet été, Ferreira et Joly partagent un même objectif : s’imposer durablement dans le haut niveau européen. Pour l’ASSE, le pari est clair : offrir à Horneland un latéral capable d’apporter de la stabilité défensive tout en soutenant le jeu offensif.

Quant à Joly, son prêt à Kaiserslautern représente un nouveau départ après son passage à Auxerre. L’avenir dira si l’ASSE a eu raison de privilégier le Portugais au Français.