Ibrahim Sissoko n'entre pas dans les plans de son entraineur Eirik Horneland. Le buteur malien va quitter l'ASSE cet été selon toutes vraisemblances. Une piste se dégage pour l'attaquant stéphanois.

Recruté à l’été 2023, Ibrahim Sissoko ne semble plus faire partie des plans de l’AS Saint-Étienne. L’attaquant malien, sous contrat jusqu’en 2026, est poussé vers la sortie. Arrivé libre en provenance de Sochaux il y a 2 ans, Ibrahim Sissoko ne devrait pas s’éterniser dans le Forez. L’ASSE ne compte plus sur lui pour la saison à venir. Le coach Eirik Horneland a tranché : l’international malien ne figure plus dans ses plans offensifs. Les dirigeants stéphanois espèrent le départ d'un joueur qui pèse lourd dans la masse salariale.

Sissoko, oublié du projet Horneland

Titulaire régulier lors de la première moitié de saison 2024-2025, Sissoko a vu sa situation se dégrader dès l’hiver. Depuis le mois de janvier, il n’a disputé que 17 minutes de jeu en match officiel ! Un désaveu fort pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026.

Le coach norvégien mise désormais sur une doublette offensive composée de Lucas Stassin, fer de lance du projet, et Djyllian N’Guessan, considéré comme une révélation du centre de formation.

Bochum prêt à récupérer l’ancien Sochalien ?

Face à cette mise à l’écart prolongée, un départ est logiquement à l’étude. Et il pourrait bien se concrétiser très vite. Selon le 10 Sport, le joueur pourrait prendre la direction de l'Allemagne. Le VfL Bochum a manifesté un intérêt concret pour l’avant-centre de 29 ans. Les discussions seraient même avancées entre les différentes parties.

L'ASSE espère profiter de cet été pour récupérer une indemnité de transfert, avant que la situation contractuelle du joueur ne devienne un fardeau. Avec une valeur estimée autour de 700 000 €, l’ASSE pourrait alléger sa masse salariale tout en libérant une place dans l’effectif professionnel.

Une page qui se tourne pour l’ASSE

Le recrutement d'Ibrahim Sissoko restera un bon coup pour les Verts. Libre, il a pleinement participé à la remontée de l'ASSE en Ligue 1. Auteur de quelques buts importants en première partie de saison, l’attaquant pas réussi à s’imposer sur la durée au sein de l'élite. Victime collatérale du changement d'entraîneur et de l'éclosion spectaculaire de Lucas Stassin. Son départ semble désormais acté. À suivre !

Source : Le 10 Sport