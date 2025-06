En fin de contrat, Léo Pétrot ne devrait pas prolonger à l'ASSE. Selon les informations du journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, Eyüpspor a formulé une offre officielle pour s’attacher les services du défenseur stéphanois.

Formé dans le Forez puis revenu à Saint-Étienne après un passage à Lorient, Léo Pétrot ne devrait pas revétir le maillot vert. Le contrat du défenseur gauche a expiré et aucune proposition de prolongation ne lui a été transmise par la direction sportive. Dans un contexte de relégation en Ligue 2 et de reconstruction défensive, l’ASSE a choisi de ne pas renouveler l’aventure avec le joueur de 28 ans.

Pétrot, une page sur le point de se tourner

Considéré comme un joueur appliqué, mais jamais comme un titulaire indiscutable, Léo Pétrot s’est toujours montré professionnel. Sa polyvalence – capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre – et son attachement au club ont été salués. Mais la nouvelle direction a fait un choix clair : renouveler en profondeur l’arrière-garde stéphanoise.

Eyüpspor passe à l’action

Le départ de Léo Pétrot ne fait désormais plus guère de doute. Et selon le journaliste Yagiz Sabuncuoglu, très bien informé sur le marché turc, Eyüpspor est passé à l’offensive. Le club stambouliote, ambitieux et récemment promu en Süper Lig, a transmis une offre officielle au joueur pour l’attirer en Turquie. Une première offre concrète pour un joueur libre, qui pourrait rapidement rebondir à l’étranger. Eyüpspor, sixième de la dernière édition du championnat turc compte dans ses rangs l'ancien lyonnais Léo Dubois ou encore Umut Bozok passé par Nîmes.

Avec le chantier de l’été, l’ASSE veut faire place nette : après Briançon, Abdelhamid ou encore Cornud, le départ de Pétrot s’inscrit dans une volonté de renouveau.

Une défense à rebâtir pour l'ASSE

La défense reste la priorité du mercato stéphanois. Avec 77 buts encaissés lors du dernier exercice, l’ASSE entend corriger ses failles. Le départ de Pétrot devrait libérer une place importante dans la hiérarchie, et permettre au club d’avancer sur ses pistes défensives. Dans un mercato où chaque poste compte, la gestion des contrats expirants prend toute son importance. Celui de Léo Pétrot n’échappe pas à la règle.

Source : Yagiz Sabuncuoglu