À quelques semaines du coup d’envoi de la saison 2025-2026, les clubs de football français, dont l’ASSE, naviguent toujours dans un flou inquiétant. À l’origine de cette confusion : l’absence de diffuseur officiel pour la Ligue 1. Une situation qui fait craindre le pire en termes de recettes.

Plus les jours passent, plus l’inquiétude grimpe dans les directions de clubs professionnels. À peine sortis d’un psychodrame télévisuel l’été dernier, les clubs de L1 et L2 se retrouvent à nouveau sans certitude sur leur principal levier économique : les droits TV.

Ce qui était censé être réglé dès le printemps est aujourd’hui dans une impasse totale. Ni diffuseur, ni grille : la Ligue de Football Professionnel (LFP) n’a toujours pas tranché sur le sort des matchs à venir, laissant les clubs dans l’expectative… et dans une situation financière précaire.

Des millions d’euros envolés pour les clubs de L2 et l'ASSE

La Ligue 2 est la première victime collatérale de ce chaos. Lors des deux saisons passées, l’AS Saint-Étienne percevaient entre 5 et 6 millions d’euros annuels grâce aux droits TV. Cette année, les projections tablent sur à peine 700 000 à 800 000 euros par club.

Une perte sèche de 85 %, qui fragilise directement la stratégie sportive des clubs. Car ces revenus garantissaient non seulement la viabilité du budget, mais aussi la capacité à recruter, ou à conserver ses talents.

LFP : un manque de vision qui fait râler

Au cœur du malaise, un processus de vente opaque et chaotique. Après l'échec DAZN la LFP a décidé de lancer sa propre chaîne. Mais il faut trouver des producteurs et des diffuseurs. Canal+ a fermé la porte, et l’alternative d’un retour du tandem DAZN-Canal+ semble aujourd'hui illusoire. Un flou qui pèse sur le moral des présidents des clubs de football.

Des tensions jusqu’au sommet du foot français

La situation exacerbe également les tensions entre les acteurs du football. Plusieurs présidents de club reprochent à la LFP sa gestion défaillante et son manque de transparence. La FFF (Fédération Française de Football) entre aussi dans la danse, profitant du flou pour tenter de récupérer du pouvoir via une réforme de la gouvernance, au grand dam des clubs professionnels.

Dans ce marasme, le football français semble au bord d’une crise de gouvernance, incapable de rassurer ses clubs, ses investisseurs et ses partenaires.

L’ASSE en première ligne

Pour l’ASSE, fraîchement reléguée en Ligue 2, cette incertitude n'arrange rien. Mais l'ASSE a les reins suffisamment solides aujourd'hui pour maintenir ses ambitions sans être inquiété par le manque de garantie des droits TV. Les dirigeants stéphanois ne dépenseront pas pour autant sans compter et veilleront à tenter de rééquilibrer la balance recette — dépense.

Plus que jamais, la LFP est sommée de réagir. Les présidents veulent des réponses. Les supporters de foot aussi.

Source : L’Équipe