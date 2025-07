L'horloge tourne. Le calendrier défile. Pendant que l'ASSE peaufine sa préparation estivale avec pour objectif de répondre présent dès la reprise du championnat, les dirigeants s'activent en coulisse. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, les dossiers avancent et devraient rapidement se décanter. Ce qu'on espère du côté de l'AS Saint-Etienne.

À 16 jours du début de saison sur la pelouse du Stade Lavallois, le mercato de l'ASSE est encore loin d'être terminé. Si plusieurs dossiers ont été bouclés, d'autres chantiers s'avèrent aujourd'hui prioritaire. À commencer par les couloirs de la défense. Les matchs de préparation ont confirmé les manquements de l'effectif stéphanois.

Maçon out, Joly in ?

Comme nous vous le révélions, Paul Joly est la priorité des dirigeants pour le couloir droit. Son expérience de la Ligue 2 et son profil ont logiquement attiré l'ASSE qui se veut pragmatique. Troisième dans la hiérarchie à l'AJA après les arrivées de Lamine Sy et Marvin Senaya, Joly sait que son avenir s'inscrira loin de la Bourgogne. Le joueur est très intéressé par l'idée de rejoindre l'AS Saint-Etienne. Bien qu'en Ligue 2, il s'agit d'une porte de sortie qui séduit le latéral droit. Les négociations ont entamé ces derniers jours. Elles devraient s'accélérer cette fin de semaine. Les trois parties pourraient rapidement se mettre d'accord.

Pourquoi ce délai ? Car les dirigeants stéphanois espèrent boucler la sortie d'Yvann Maçon. Prolongé en catimini l'été dernier, le guadeloupéen n'entre pas dans les plans d'Eirik Horneland. Pour éviter l'embouteillage, on souhaiterait idéalement trouver une solution pour Maçon avant de boucler l'arrivée de Paul Joly. Yvann Maçon est tout proche d'un départ. Le Servette est sur les rangs. D'autres clubs se sont également renseignés. Notamment en Ligue 2. Dans cette attente, le joueur s'entraine en réserve...

Quel latéral gauche pour l'AS Saint-Etienne ?

Dans le couloir gauche, les dirigeants se veulent volontairement très discrets. Pierre Cornud et Léo Pétrot seront remplacés a minima par un joueur spécialiste du poste. Selon Ouest France et Foot Mercato, l'ASSE aurait tenté Arsène Kouassi. Le joueur d'Ajaccio a préféré rejoindre Lorient où il retrouvera son ancien coach. Pour l'heure, aucun autre nom ne fuite. On nous confirme qu'il s'agit d'une réelle priorité à deux semaines du début du championnat.

Plusieurs départs attendus à l'ASSE

Autre dossier à gérer, Dylan Batubinsika. Même situation que pour Yvann Maçon, il est actuellement en réserve. Le défenseur congolais a plusieurs pistes. Mais celles-ci peinent à aboutir. Préservé face au Servette. Une issue favorable est espérée dans les jours à venir. L'ASSE espère récupérer une petite somme pour son défenseur.

De la même manière, au milieu de terrain, on souhaite faire de la place. Lamine Fomba n'entre pas dans les plans de l'ASSE. Il est le troisième joueur à ne plus figurer dans l'effectif professionnel de l'ASSE. Son salaire est bien trop élevé vis-à-vis de son apport sur le terrain. En vue lors de la préparation (1 but, 2 passes décisives), Fomba doit donner un nouvel élan à sa carrière à un an de la fin de son contrat. Comme pour Maçon, le Servette s'est également positionné. Son départ est plus proche que jamais.

Un milieu en approche à l'ASSE ?

Autre départ attendu, celui de Benjamin Bouchouari. Le marocain se trouve dans la même situation contractuelle que Fomba. L'ASSE attend 5 M€ pour lâcher le jeune milieu de terrain qui a affiché son talent en Ligue 1. Selon plusieurs médias turcs, les positions se seraient rapprochées avec Trabzonspor. Un deal à 4 M€ pourraient même aboutir d'ici à la fin de semaine. Le club turc souhaite deux milieux cet été. Saul Niguez leur a fait faux bond. Il faut rapidement réagir. À suivre…

Ces départs pourraient permettre à l'ASSE d'octroyer une place plus importante à Paul Eymard dans l'effectif cette saison. Un retour à la normale est toujours espéré pour Pierre Ekwah. Aucune avancée en l'état. Par ailleurs, comme l'a indiqué Foot Mercato, l'ASSE tente d'attirer un meneur de jeu polyvalent. Une piste qui montre toutes les ambitions des dirigeants stéphanois.

Les Verts déjà d'attaque ?

Offensivement, l'ASSE tarde à officialiser l'arrivée de Joshua Duffus. Pour autant, l'attaquant anglais formé à Brighton s'engagera avec les Verts dans les jours à venir. Dès que le délai administratif sera écoulé. Concernant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, ils sont toujours stéphanois. Toujours aucune offre. La situation pourrait évoluer dans les semaines à venir, une fois que le marché se décantera. Dans cette attente, Lucas Stassin pourrait effectuer ses premières minutes face au Paris FC ce vendredi. À confirmer.