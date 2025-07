Alors qu’il sort d’une saison compliquée dans le Forez, Yvann Maçon attire l’attention du Servette FC. Le latéral droit de l’ASSE semble plus que jamais proche d’un départ cet été.

Arrivé en janvier 2020 en provenance de Dunkerque, Yvann Maçon a connu des hauts et des bas sous le maillot stéphanois. Avec 81 matchs disputés, il a d’abord séduit par son explosivité et sa capacité à se projeter vers l’avant. Mais la relégation en Ligue 2 a marqué un premier tournant. Mis en difficulté sportivement et pris pour cible par une partie des supporters. Notamment après un incident à Sochaux puis des déclarations polémiques au Parisien, le Martiniquais n’a jamais réussi à renouer pleinement avec le public du Chaudron.

Un retour réussi, une confirmation qui n’est jamais venue

Deux prêts successifs, au Paris FC puis au Maccabi Netanya en Israël, lui ont permis de rebondir et de garder le rythme. Son retour en janvier 2024, sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, laissait entrevoir un nouvel élan. Maçon a participé à la remontée en Ligue 1, redevenant un élément clé de l’effectif stéphanois.

Mais la dynamique positive a été de courte durée. Les nombreux pépins physiques du joueur la saison dernière ont rebattues les cartes. Jugé en manque de régularité et freiné par des blessures, Maçon a été écarté du groupe professionnel en ce début de semaine. Avec Lamine Fomba, il a quitté le stage à Aix-les-Bains dès lundi pour s’entraîner avec la réserve à l’Étrat. Un choix assumé par le technicien norvégien, qui ne compte plus sur ces deux joueurs pour la saison 2025-2026.

Dans ce contexte, un départ semble inévitable pour le joueur de 25 ans. Et plusieurs clubs s’intéressent à son profil.

Le Servette FC en pole pour relancer Maçon dans ce mercato ?

Parmi les prétendants, le Servette FC (Suisse) apparaît comme une piste sérieuse. Selon L’Équipe, des discussions ont été entamées entre le club genevois et les dirigeants stéphanois. Le Servette, engagé en tour préliminaire de Ligue des Champions, souhaite renforcer son flanc droit avec un joueur rapide et expérimenté.

Après avoir refusé une proposition venue de Grèce, Maçon pourrait être tenté par un nouveau challenge en Super League suisse. Le club helvète évalue encore ses capacités financières avant de passer à l’action. Mais le timing semble favorable : l’ASSE est ouverte à un transfert et le joueur, en fin de cycle dans le Forez, souhaite rebondir dans un environnement plus apaisé. Pourtant, Yvann Maçon a été prolongé en début de saison alors que son contrat arrivait à expiration en juin dernier. Une prolongation jusqu’en 2027 que les Verts n’ont jamais officialisée…

Ce mardi soir, Foot Mercato évoque des discussions entre le club suisse et le joueur de l’ASSE. Si ces négociations se passent bien, le club stéphanois ne devrait pas s’opposer à un départ de son latéral devenu indésirable.

Une chose est sûre, à mesure que le mercato avance, l’avenir d’Yvann Maçon s’éloigne de Saint-Étienne. Son aventure dans le Chaudron touche probablement à sa fin.