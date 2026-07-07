L'ASSE tient peut-être son gardien d'avenir avec Mamour N'Diaye. À seulement 21 ans, l'international U20 sénégalais débarque de Sarpsborg avec une solide réputation. Antonin Bardin, spécialiste du football scandinave pour Nordisk Football, décrypte le profil d'un portier aussi prometteur que perfectible.

L'AS Saint-Étienne poursuit son recrutement en se tournant vers un marché rarement exploré : la Norvège. En misant sur Mamour N'Diaye, les Verts attirent un jeune gardien qui s'est rapidement fait un nom à Sarpsborg. Champion d'Afrique U20 avec le Sénégal en 2023, il possède déjà une expérience intéressante malgré son jeune âge.

Mamour N'Diaye, un espoir sénégalais en pleine progression

Pour Antonin Bardin, l'ascension du gardien sénégalais n'a rien d'un hasard.

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« C’est un espoir sénégalais, il est arrivé à Sarpsborg en 2024 de Dakar. Il a été recruté car il est prometteur. Il a vite montré que malgré son jeune âge, il s’est imposé comme titulaire. Il a besoin d’un nouveau challenge. Saint-Étienne est un bon tremplin pour lui avant de pourquoi pas se projeter vers mieux. C’est vraiment l’année dernière qu’il a performé. Cette saison, il a confirmé avec donc deux saisons de qualité. »

Cette progression constante explique l'intérêt porté par plusieurs clubs européens. L'ASSE semble avoir su convaincre un joueur dont la marge de progression reste importante.

Quel rôle à l'ASSE ?

L'une des interrogations concerne sa place dans la hiérarchie des gardiens.

Antonin Bardin imagine une montée en puissance progressive.

« Il a peut-être besoin de temps pour assumer de suite le rôle de numéro 1. Il a besoin d’évoluer et il a besoin de progresser. Il va pouvoir faire la préparation et être encadré par un nouveau staff. Il va, je pense, plutôt arriver comme numéro 2 avec la volonté de chatouiller le numéro 1 par la Coupe notamment. »

Une concurrence saine qui pourrait permettre au Sénégalais de poursuivre son apprentissage sans subir immédiatement la pression d'une place de titulaire.

Un gardien spectaculaire et très sûr de lui pour l'ASSE

Sur le terrain, Mamour N'Diaye affiche une personnalité affirmée.

« C’est un joueur qui a une grosse confiance en lui. Ça se voit sur le terrain. Il n’hésite pas à s’imposer dans les airs grâce à sa taille. C’est un gardien qui a de vrais réflexes sur sa ligne. Il prend beaucoup de place. Il communique beaucoup et dirige beaucoup sa défense. Il a un jeu au pied puissant qui lui permet de dégager loin. Il peut se perfectionner sur les dégagements à moyenne distance, notamment dans la précision. »

Son profil correspond aux qualités recherchées dans le football moderne : autorité, présence aérienne et capacité à rassurer son arrière-garde. Des axes de progression existent encore, notamment dans son jeu au pied, mais son potentiel apparaît évident.

Champion d'Afrique U20 avec le Sénégal en 2023, il occupait déjà le poste de gardien titulaire lors de cette compétition remportée par les Lionceaux.

Une polémique qui a marqué son passage en Norvège

Son nom avait également été évoqué lors d'un match très tendu entre Sarpsborg et Fredrikstad. Une rencontre à l'issue de laquelle Mamour N'Diaye avait été accusé de propos homophobes (plus d'informations ici).

Antonin Bardin replace toutefois cette affaire dans son contexte.

« On saura jamais ce qu’il s’est passé véritablement. Ça a été dénoncé par le staff adverse (et plus précisément le coach de Fredrikstad, Andreas Hagen) mais jamais par un officiel de la rencontre. Il s’était défendu de ne pas très bien parler norvégien et anglais et surtout défendu de ne pas avoir dit ça. Contexte difficile de ce match avec une embrouille entre coachs qui s’étaient poussés en fin de rencontre. Difficile de savoir mais le match avait été houleux et ne restera pas comme une bonne pub du championnat norvégien. »

Le média norvégien TV2 avait également recueilli la réaction immédiate du gardien.

« TV 2 a interpellé Ndiaye à ce sujet dès la fin du match.

— Je n’ai rien dit. Je ne parle pas bien anglais. Quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas anglais. Et je ne parle pas norvégien.

— Certains membres du FFK affirment que vous avez utilisé le mot "gay". Est-ce vrai ?

— Non, non, non. Je ne sais pas ce que signifie "gay". Je ne maîtrise pas bien l’anglais. Que signifie "gay" ? Je ne sais pas », avait répondu le Sénégalais à TV 2.

Aucune sanction officielle n'avait finalement été prononcée à l'encontre du gardien. Désormais attendu sous le maillot stéphanois, Mamour N'Diaye tentera surtout de faire parler de lui pour ses performances sportives et de confirmer tout le potentiel entrevu depuis son arrivée en Europe.