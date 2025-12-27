Le mercato hivernal de l’ASSE s’ouvrira ce jeudi 1er janvier 2026, pour se refermer le lundi 2 février à minuit. Une période qui s’annonce décisive pour les Verts, bien décidés à corriger leur première partie de saison. Selon Romain Molina, Saint-Étienne pourrait même vivre un mercato ambitieux, avec des investissements importants.

Le mois de janvier s’annonce agité du côté du Forez. L’AS Saint-Étienne devrait s’activer sur plusieurs postes afin de renforcer son effectif et aborder la seconde partie de saison avec plus de certitudes. Après un été déjà très animé, la direction stéphanoise semble prête à remettre la main au portefeuille pour poursuivre son projet sportif. Une stratégie assumée par KSV, qui continue d’investir donc sur le long terme.

Lors du dernier mercato estival, les Verts avaient enregistré neuf arrivées pour treize départs, avec près de 20 millions d’euros investis. Un chiffre conséquent qui témoignait déjà d’une réelle ambition. Et visiblement, ce n’était qu’un début. Selon les informations de Romain Molina, l’ASSE pourrait encore sortir le chéquier cet hiver, dans des proportions rarement vues en Ligue 2.

Un mercato influencé par la Premier League ?

Le contexte du mercato hivernal dépasse largement les frontières françaises. La Premier League joue une nouvelle fois un rôle central dans les mouvements à venir. Les clubs anglais disposent de moyens financiers considérables, et leurs décisions ont des répercussions directes sur l’ensemble du marché européen. Ce phénomène crée un véritable effet domino, dont certains clubs français pourraient profiter.

Dans ce climat, de nombreux agents cherchent des solutions pour leurs joueurs. Entre ceux qui manquent de temps de jeu. Ceux qui souhaitent se relancer dans un nouveau projet. Et ceux qui anticipent une année chargée avec la CAN et la Coupe du monde... Les opportunités pourraient être nombreuses. L’ASSE pourrait se positionner intelligemment sur certains profils disponibles.

Des cadres toujours au cœur des réflexions ?

Pour rappel, le mercato stéphanois avait été marqué par les arrivées de : Cardona; Bernauer; Ekwah; Lamba; João Ferreira; Jaber; Duffus; Annan et Stojkovic. Dans le sens des départs : Briançon; Pétrot; Wadji; Cornud; Bentayg; Mouton; Abdelhamid; Fomba; Sissoko; Fall; Owusu; Bladi et Aiki.

Durant cette période, la priorité de l’ASSE était de conserver certains joueurs clés comme Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Pierre Ekwah. Malgré les sollicitations et les montants proposées. Une ligne de conduite claire, respectée tout au long de l’été. Mais, selon Romain Molina, la situation pourrait néanmoins évoluer cet hiver. Saint-Étienne se poserait aujourd’hui des questions concernant l’avenir de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Une réflexion qui marque un léger changement par rapport à la position très ferme adoptée lors du mercato estival, même si aucune décision définitive n’a encore été prise.

Ce qui semble certain, en revanche, c’est la volonté d’investir. Le club serait prêt à engager potentiellement une dizaine de millions d’euros supplémentaires sur ce mercato hivernal. Une somme importante, surtout au regard des difficultés financières rencontrées par de nombreux clubs français, et plus encore en Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne pourrait ainsi se montrer particulièrement active durant cette fenêtre hivernale. Reste désormais à savoir quels profils seront ciblés et à quels postes, alors que la seconde partie de saison s’annonce capitale dans la quête d’une remontée en Ligue 1, objectif clairement affiché en début d’exercice.

Source : Romain Molina (Youtube)