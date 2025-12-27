L’AS Saint-Étienne (ASSE) entamera l’année 2026 avec un calendrier où il ne faudra pas se tromper. En janvier, les Verts joueront quatre rencontres importantes entre Ligue 2 face à des adversaires directs ou piégeux.

L’ASSE va devoir montrer du caractère en ce début d’année. Les Verts, troisième de Ligue 2, n'ont aucune marge. Le mois de janvier 2026 s’annonce intense pour les hommes d’Eirik Horneland, avec quatre matchs programmés, dont deux déplacements périlleux et deux réceptions qui pourraient faire basculer la saison.

Le Mans – Saint-Étienne : un duel de haut de tableau.

Dès le 3 janvier, les Verts se déplaceront au Mans pour un choc face à un concurrent direct à la montée. Actuellement troisième du classement à égalité de points avec l’ASSE (30 points), Le Mans reste solide à domicile et n’a perdu depuis septembre en Ligue 2.

C’est donc un match à six points qui attend les Stéphanois. Une victoire leur permettrait de prendre leurs distances avec les Manceaux, tout en maintenant la pression sur Troyes, leader du championnat. Ce duel pourrait bien donner le ton de la deuxième partie de saison.

ASSE – Clermont : attention au piège à domicile.

Le 17 janvier, les Stéphanois recevront Clermont, actuel 13e, qui lutte pour s’éloigner de la zone rouge. Si sur le papier, l’ASSE part logiquement favorite, elle devra se méfier : Clermont est capable de fulgurances mais manque de continuité dans leurs performances.

Les Verts devront surtout retrouver leur solidité défensive, eux qui ont encaissé six buts en trois matchs en décembre. Ce match sera l’occasion de confirmer à domicile, dans un Chaudron qui espère vibrer en ce début d’année.

Reims – Saint-Étienne : un gros test en Coupe de France.

Place ensuite à un second choc de Ligue 2, avec un déplacement à Reims le 24 janvier. Une rencontre difficile pour les Verts, qui affronteront une équipe rémoise en forme et bien classée (5e) en Ligue 2. Ce match se jouera à l’extérieur, ce qui complique théoriquement la tâche des Stéphanois. Pas le droit à l'échec pour les Verts.

ASSE – Boulogne-sur-Mer : prendre les trois points.

Le 31 janvier, Saint-Étienne terminera le mois par la réception de Boulogne-sur-Mer, 16e du classement. Un adversaire a priori abordable, mais qui lutte pour le maintien et reste capable de faire déjouer ses adversaires. Les Verts devront faire preuve de sérieux et d'efficacité.

Ce match à domicile sera crucial pour rester dans le bon wagon. En cas de bon résultat contre Le Mans et Clermont, il pourrait même permettre à l’ASSE de revenir au contact de Troyes.