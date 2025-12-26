À l’ASSE, la réflexion tactique ne se limite pas au mercato. Elle passe aussi par l’optimisation des profils déjà présents dans l’effectif. Alors que les Verts se cherchent un numéro 6, une question est en droit de se poser : Maxime Bernauer peut-il être une option crédible au poste de numéro 6 ? Une idée loin d’être saugrenue et qui mérite d’être reposée à la lumière du contexte actuel.

Recruté comme défenseur central polyvalent, Maxime Bernauer n’est pas un inconnu dans l’entrejeu. Avant de s’imposer en charnière, le joueur a déjà évolué en milieu défensif, notamment lors de son passage au Mans FC en 2020-2021. À l’époque, il était utilisé comme sentinelle dans un 4-3-3, avec une mission claire : organiser le jeu, sécuriser les premières relances et protéger la défense. Un rôle qu’il avait assumé avec sérieux, au point d’être considéré comme le métronome du milieu sarthois. Mais cette expérience peut-elle être transposée aujourd’hui à l’ASSE ?

Bernauer en numéro 6 : des atouts évidents

Le premier avantage d’un repositionnement de Bernauer en sentinelle réside dans son profil naturel. Joueur calme, propre techniquement, il dispose d’une qualité de passe fiable, aussi bien sur jeu court que dans les renversements. Placé devant la défense, il aurait moins de duels directs à gérer que dans l’axe défensif, où les contacts sont permanents et souvent exposés. Cette position lui permettrait d’avoir le jeu face à lui, de temporiser et de faire circuler le ballon sans précipitation.

Autre point clé, la couverture derrière lui. En numéro 6, Bernauer peut s’appuyer sur une ligne défensive compacte pour compenser ses limites athlétiques, tout en utilisant son intelligence de placement pour couper les lignes de passe. Son jeu simple, basé sur le contrôle-passe, correspond à un rôle de premier organisateur, capable de ralentir ou d’accélérer le tempo selon les temps forts. Dans un collectif qui cherche parfois à mieux maîtriser ses entames de match, ce profil peut apporter de la stabilité.

Des limites à ne pas sous-estimer

Pour autant, l’idée n’est pas sans risques. Le principal point d’interrogation concerne sa capacité à évoluer sous pression. En tant que numéro 6, Bernauer serait davantage ciblé par le pressing adverse, notamment dans un championnat de Ligue 2 au sein duquel les adversaires des stéphanois ont compris l'importance de presser haut les hommes d'Horneland. Sa difficulté à se retourner rapidement et à jouer dos au jeu peut devenir problématique face à des blocs agressifs.

Autre limite : la mobilité latérale. Le poste de sentinelle moderne exige une grande capacité à couvrir de larges zones, à jaillir dans les intervalles et à multiplier les courses à haute intensité. Bernauer compense par son sens du placement, mais il n’est pas un pur récupérateur. Son jeu aérien, sans être défaillant, n’est pas non plus une référence pour un joueur censé verrouiller l’axe devant la défense.

Enfin, le risque est aussi collectif. En cas de perte de balle dans cette zone, l’ASSE s’exposerait à des transitions rapides. Un scénario qui impose une coordination parfaite avec les milieux relayeurs et les centraux derrière lui.

Bernauer en 6 ? Bonne idée… mais dans un cadre précis

Utiliser Bernauer en numéro 6 n’est donc ni une hérésie, ni une solution universelle. Cette option peut avoir du sens dans certains contextes, face à un adversaire plus attentiste, ou dans une configuration où l’ASSE souhaite sécuriser la première relance. Elle apparaît en revanche plus risquée face à des équipes capables de presser haut et fort.

Plus qu’un changement de poste définitif, l’idée ressemble davantage à une carte tactique ponctuelle. Une solution d’ajustement, qui peut enrichir la palette du staff sans déséquilibrer l’ensemble. Comme souvent, la réponse se situe entre les deux : Bernauer en numéro 6 peut être une bonne idée… à condition de bien choisir quand et comment l’utiliser.