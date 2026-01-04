Terrain, mercato, coulisses et projection : l’actualité de l’ASSE a été dense ces derniers jours. Quatre dossiers ont particulièrement retenu l’attention ces derniers jours. Retrouvez les infos qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

C’est un véritable test qui attendait l'ASSE pour son entame de saison : un déplacement périlleux sur la pelouse d'une équipe du Mans invaincue depuis 15 rencontres. Si le défi semblait de taille, les Verts l'ont abordé avec ambition, malgré une infirmerie bien remplie.

Privé de nombreux cadres, notamment en défense, le technicien norvégien a joué la carte de l'audace en lançant ses jeunes formées au club. Un pari qui a failli payer, avec un contenu proposé encourageant. Mais au tableau d'affichage, le score reste désespérément vierge (0-0).

Le réalisme a cruellement manqué aux Stéphanois. Symbole de cette maladresse : Stassin, dont les contrôles approximatifs et les frappes imprécises ont gâché plusieurs munitions précieuses. Ce point du nul laisse un goût amer aux Verts, qui voient déjà Troyes s'échapper en tête du classement.

Maçon parti pour 6 mois

Après un été compliqué, marqué par un transfert avorté au Servette FC suite à un problème lors de la visite médicale, Yvann Maçon a enfin trouvé une porte de sortie. Le latéral stéphanois dans le viseur de l’AEL Larissa, en Grèce vient de s'engager avec le club. Il s'agit d'un prêt jusuqu'à la fin de la saison, sans option d'achat.

Plus vraiment dans les plans de l’ASSE, Maçon peine à obtenir du temps de jeu, voire même à intégrer régulièrement le groupe professionnel. Ce départ pourrait lui permettre de se relancer, malgré un contrat courant jusqu’en 2027 dans le Forez.

Tangvik et Raykkonen : l’ASSE prépare l’avenir

L’ASSE continue d’anticiper l’avenir en suivant deux profils à fort potentiel. Le premier est Sander Tangvik, gardien de Rosenborg. À 23 ans, le Norvégien dispose déjà d’une solide expérience. Avec la fin de contrat de Maubleu et les performances irrégulières de Larsonneur, les dirigeants stéphanois réfléchissent à se renforcer à ce poste. Le joueur resterait toutefois prudent, souhaitant remporter un titre avec son club avant un éventuel départ.

Autre piste, beaucoup plus jeune : Raykkonen, joueur offensif de 17 ans. Alternant entre la réserve et l’équipe première de son club, il n’a pas encore explosé mais possède un potentiel intéressant. Se positionner sur ce type de profil confirme la volonté des dirigeants de miser sur l’avenir et de prendre des paris mesurés.

Paul Eymard : la nouvelle option au milieu pour Horneland

Malgré l’intégration de Miladinovic et El Jamali, le milieu de terrain stéphanois reste encore limité en solutions, notamment en raison de la fragilité physique de Moueffek. Une situation qui pousse Horneland à se tourner vers le centre de formation.

Après un début de saison compliqué par des discussions contractuelles, Paul Eymard a su rebondir. En passe de signer son premier contrat professionnel en janvier, le jeune milieu a été réintégré au groupe et a connu sa première titularisation en Ligue 2 face au Mans. Auteur d’une mi-temps intéressante, il a montré des qualités prometteuses, même si des ajustements restent logiquement nécessaires pour un joueur en développement.