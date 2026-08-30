Ian Cathro (ASSE) est revenu en conférence de presse sur sa rencontre avec les groupes de supporters. Il a également fait le point sur Breum, Ballo, Cardona et a donné des indications sur le retour de Joao Ferreira.

Point infirmerie à l'ASSE : « La seule chose qui sera différente par rapport au dernier groupe convoqué, c’est la possibilité de revoir Ben Old pour ce déplacement. Pour le moment, il a bien répondu à son protocole de retour, donc il a une chance de faire partie du groupe qui se déplacera lundi.

Jakob ne sera pas convoqué pour ce match. On protège le joueur. Mahmoud Jaber et Chico Lamba se rapprochent, mais ne sont pas encore prêts. Pour Jakob, c’est médical, mais ce ne sera pas un grand délai. »

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Comment se sont passées les rencontres avec les supporters cette semaine ? « Effectivement, j’en ai rencontré quelques-uns cette semaine, comme je l’avais fait un petit peu plus tôt aussi depuis le début de la saison.

Ces contacts sont vraiment sympathiques et ils sont ce qui rend ce club vraiment différent, spécial. Peut-être que parfois certains joueurs ou même certains entraîneurs préfèrent garder une certaine distance par rapport aux supporters. Moi, ce n’est pas mon cas.

Je me sens vraiment très à l’aise par rapport à ça. J’ai envie de partager des choses avec eux, qu’on soit contents ou mécontents. Ce sont des choses qu’on doit vivre ensemble.

Cathro dythirambique sur les supporters de l'ASSE

S’ils ont envie de lancer quelques « holas » dans le public, on en rediscutera. Je ne sais pas si j’ai tort ou si j’ai raison. Mais ce que je sais, c’est qu’on veut, eux et nous, gagner des matchs.

Et ce que je retiens, c’est que j’admire leur passion, j’admire leur manière de se déplacer, de nous soutenir. Je sais que lundi, on va entendre nos supporters derrière nous. Et je sais aussi qu’ils seront de retour le lendemain matin, le mardi, à 8 heures, au travail. C’est vraiment quelque chose que je trouve très fort. »

Un mot sur Thierno Ballo (attaquant de l'ASSE) ? « Oui, Thierno est un des joueurs qui est arrivé pendant l’intersaison et qui s’est vraiment bien et rapidement adapté. Il joue avec une grosse énergie, c’est vraiment un très bon gars, quelqu’un qui est très positif dans sa manière de travailler et de jouer.

Je suis content de la façon dont il s’est adapté et intégré. »

"João Ferreira se rapproche vraiment d’un retour. Il s’est entraîné ce samedi avec le groupe."

Son association avec Cardona ? « Oui, l’association avec Irvin Cardona, entre eux, c’est vraiment une question de prise de décision et de caractéristiques individuelles. Je pense qu’on peut attendre de nos attaquants qu’ils aient une meilleure relation, mais on attend aussi de notre équipe qu’elle travaille bien sur les côtés.

Comme je l’ai dit, ce n’était pas très facile de jouer dans le schéma que nous avons en tête, ça demande beaucoup de dynamique. Et là, on parle de quelqu’un qui s’est vraiment très bien adapté et qui travaille vraiment bien.

Même pendant la présaison, il a dû couvrir deux postes différents avec deux tâches différentes à remplir. Ça n’a pas été facile pour lui, mais il s’en est vraiment très bien sorti aujourd’hui.

Il évolue dans un poste où il montre un petit peu plus de constance et on en a profité au niveau collectif. »

Un mot sur Ferreira ? « João Ferreira se rapproche vraiment d’un retour. Il s’est entraîné ce samedi avec le groupe. Alors, évidemment, il a besoin de reprendre encore un petit peu de temps à l’entraînement, mais il se rapproche d’un retour. »