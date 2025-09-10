Courtisé par le Paris FC en début de mois, Lucas Stassin a également attiré l’attention du club saoudien d’Al-Hilal. Mais la complexité du dossier a rapidement refroidi les Saoudiens.

Sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu’en 2028, Lucas Stassin continue de susciter de fortes convoitises. Après une offre de plus de 20 M€ formulée par le Paris FC – refusée par le club ligérien – c’est Al-Hilal qui s’est positionné en fin de mercato estival. Le club saoudien, en quête d’un jeune attaquant de moins de 21 ans, s’est intéressé au profil de l’international espoir belge.

Des discussions vite avortées pour Stassin

Selon les informations de Loïc Tanzi (L’Équipe), Al-Hilal a mandaté des intermédiaires pour accélérer les discussions avec l’ASSE et l’entourage du joueur. Mais deux obstacles ont rapidement mis fin à la négociation : le prix jugé trop élevé par les Saoudiens et la difficulté des échanges avec le clan Stassin. Face à ces complications, le club basé à Riyad s’est retiré du dossier avant la clôture du marché en Arabie saoudite, fixée au 11 septembre.

L’ASSE reste ferme

À seulement 20 ans, Lucas Stassin est l’un des paris d’avenir de l’ASSE. Recruté à l’été 2023, l’attaquant belge est considéré comme une pièce centrale du projet stéphanois. Malgré des sollicitations importantes, les dirigeants ligériens, emmenés par Ivan Gazidis, répètent que la crise des droits TV ou les secousses institutionnelles du football français n’altèrent pas leurs ambitions. Stassin va poursuivre la saison avec les Verts.

Une chose est sûre : l’ASSE entend rester maître du dossier de son attaquant. Et chaque nouvelle tentative des prétendants confirme la valeur grandissante de Lucas Stassin sur le marché.

Source : L’Équipe