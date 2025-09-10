L’EAG perd un bel atout offensif. Jacques Siwe, meilleur buteur breton la saison passée, va rejoindre le Rubin Kazan. Un départ qui intervient à quelques semaines d’un déplacement crucial à Saint-Étienne.

Arrivé en 2022 pour évoluer avec la réserve, Jacques Siwe a su s’imposer dans l’effectif professionnel guingampais jusqu’à devenir l’une des armes offensives majeures de Sylvain Ripoll. Auteur de 11 buts en Ligue 2 la saison dernière, l’attaquant de 24 ans ne portera plus le maillot rouge et noir. Après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale, il s’apprête à s’engager pour quatre saisons avec le Rubin Kazan. Un transfert estimé à environ 2,5 millions d’euros, assorti d’un pourcentage à la revente, qui permet à l’EAG de récupérer des liquidités, mais prive le club de son atout offensif numéro un.

L'EAG doit réagir sans son buteur avant l’ASSE

Défait lourdement face au Red Star (0-4), Guingamp a toutefois réagi en allant s’imposer 1-3 sur la pelouse de Bastia avant la trêve internationale. Actuels 15ᵉ de Ligue 2 avec seulement 4 points, les Bretons se doivent de retrouver de la constance pour espérer jouer les premiers rôles. Le calendrier ne leur laisse guère de répit : dès le 27 septembre, l’EAG se déplacera à Geoffroy-Guichard pour affronter l’AS Saint-Étienne, un rendez-vous toujours particulier. Sans Siwe, Ripoll devra peaufiner son animation offensive face à une défense stéphanoise solide à domicile.

Mafouta, la recrue appelée à prendre le relais

Anticipant le départ de son attaquant, Guingamp avait déjà sécurisé l’arrivée de Louis Mafouta en provenance d’Amiens. Habitué aux joutes de Ligue 2, l’international centrafricain représente une valeur sûre et devra rapidement prendre les rênes de l’attaque guingampaise. Sa complémentarité avec les autres éléments offensifs déterminera en grande partie la capacité de l’EAG à compenser la perte de Siwe. Dans une Ligue 2 extrêmement ouverte, le timing de ce transfert pourrait peser lourd dans la dynamique d’un club qui vise le haut du classement.

Le départ de Jacques Siwe, s’il était attendu en interne, prive donc l’En Avant Guingamp d’un élément décisif au moment d’aborder une série de matchs délicats. A voir si Mafouta saura endosser le costume de leader offensif pour maintenir les ambitions bretonnes.

Pour rappel, l'EAG est déjà privé de leur portier, opéré et absent pour les cinq mois à venir.

Source : Actu.fr