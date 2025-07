Le prometteur milieu défensif Mathis Amougou, formé à l’ASSE avant son transfert record à Chelsea (15 M€), fait son retour en France. Ce nouveau challenge en Ligue 1 avec Strasbourg soulève une question de taille : la clause à la revente prévue lors de son transfert vers Chelsea sera-t-elle respectée entre deux clubs appartenant au même consortium, BlueCo ?

Mathis Amougou est né en 2006 et a gravi les échelons du centre de formation de Saint‑Étienne. Apparu en équipe première à 19 ans, il enchaîne 17 matches de Ligue 1 sous les couleurs vertes, devenant l’un des meilleurs jeunes milieux défensifs du championnat.

Le club et son agent cherchent alors à prolonger le jeune joueur — mais aucun accord n’est trouvé. Chelsea entre dans la danse, propose un contrat long et généreux, et l’offre de 15 millions d’euros convainc l’ASSE, contrainte de céder face au projet attractif. Alors tout juste âgé de 19 ans, Amougou signe pour huit saisons à Chelsea, un transfert record pour un espoir français.

Retour en Ligue 1 d'Amougou : quel avenir à Strasbourg ?

En juillet 2025, Strasbourg et Chelsea — les deux clubs du consortium BlueCo — officialisent le retour du jeune Français. Il signe un contrat long avec le Racing : cinq saisons, jusqu’en 2030.

Il arrive avec un vrai rôle à jouer, sous les ordres de Liam Rosenior, reconnu pour faire progresser ses joueurs tout en offrant un football attractif. Alors qu’il sera en lice pour une place européenne, Amougou retrouve la Ligue 1 dans un environnement propice à son développement.

La clause de revente : quel impact entre deux clubs de BlueCo ?

Le transfert soulève une question centrale pour Saint‑Étienne : la clause de revente prévue dans le contrat initial serait-elle contournée ?

Lors de son départ à Chelsea, l’ASSE incluait un pourcentage à la revente. Classique dans les opérations concernant de jeunes joueurs, cette clause permettait au club d’obtenir une part d’un éventuel futur transfert.

Mais aujourd’hui, Amougou est transféré entre deux clubs du même propriétaire (BlueCo). Dans ce contexte, la revente ne passerait pas devant un tiers. Ainsi, l’ASSE risque de ne pas toucher un centime de ce transfert dont on imagine le montant significatif.

Cela questionne le respect de l’intérêt de l'ASSE : la clause peut-elle être considérée comme contournée ou compensée ? Simple passe entre entités affiliées ? C’est une zone grise du droit du football, avec un recul financier potentiel pour les Verts. Toutefois, l'indemnité de formation devra revenir à l'ASSE, soit une somme estimée à un peu moins de 200 000 euros.

Un pari gagnant pour Strasbourg… et Chelsea ?

Sur le plan sportif, Strasbourg récupère un milieu défensif de 19 ans, formé en Ligue 1, ambitieux, prêt à s’investir. Son profil musclé et polyvalent s’intègre à un projet tactique avec objectifs en Coupe d’Europe.

Chelsea, de son côté, récupère une partie de la mise en réaffectant un actif à l’intérieur de son groupe. Le club londonien conserve potentiellement un droit de rachat — mentionné par L’Équipe comme une clause dans le transfert.