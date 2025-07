L’AS Saint-Étienne peut compter sur un engouement massif pour sa campagne d’abonnement 2025-2026. Alors que la saison s’annonce cruciale pour remonter en Ligue 1, les supporters de l'ASSE répondent déjà présents en nombre.

Depuis le mercredi 18 juin, les abonnements pour la nouvelle saison sont ouverts, et les chiffres confirment une tendance forte : les supporters des Verts restent plus que jamais mobilisés derrière l'ASSE. Plus de 1 500 nouveaux abonnés ont rejoint les rangs du Chaudron, alors qu’ils n’étaient pas abonnés la saison dernière en Ligue 1.

La Ligue 2 n’entame pas la ferveur stéphanoise

C’est un signal fort envoyé par le peuple vert. Malgré la relégation, les fans croient au projet porté par Kilmer Sports Ventures et Eirik Horneland. L’espoir d’un retour immédiat dans l’élite galvanise une communauté fidèle, impatiente de faire vibrer Geoffroy-Guichard.

Aucun pic de résiliation malgré la descente de l'ASSE

Autre indicateur révélateur : les résiliations restent marginales. Depuis le dernier point d’étape, aucune nouvelle demande de résiliation n’a été enregistrée. À ce jour, seulement un peu plus de 300 désabonnements ont été comptabilisés, soit à peine 2,5 % des 13 000 abonnés ayant opté pour la tacite reconduction.

Un chiffre remarquable compte tenu du contexte sportif, et qui témoigne d’un lien fort entre l'ASSE et ses fidèles. Le 19 juillet prochain, les abonnements par tacite reconduction seront renouvelés automatiquement pour celles et ceux n’ayant pas manifesté de souhait contraire.

Kops complets, offres toujours disponibles dans les tribunes

Les Kops Nord et Sud sont déjà complets, preuve de l’attachement populaire autour des tribunes mythiques du Chaudron. Les supporters souhaitant s’abonner peuvent encore le faire dans les tribunes Henri-Point et Pierre-Faurand, où des formules adaptées à tous les profils sont toujours disponibles :

Formule Standard

Formule 12e Homme : avec des avantages exclusifs (15 % en boutique, accès ASSE.TV, visite du musée, etc.)

Réductions : pour les moins de 16 ans, les étudiants et les plus de 65 ans.

Tous les abonnements incluent aussi l’accès aux 11 matchs de l’équipe féminine, disputés au stade Salif-Keita.

ASSE, une campagne prometteuse pour viser la montée

Avec plus de 1 500 nouveaux abonnés déjà enregistrés, la dynamique est bien lancée. Les premières tendances montrent une mobilisation supérieure à celle observée lors des dernières saisons en Ligue 2. Le club espère maintenant dépasser le cap des 15 000 abonnés avant la reprise du championnat.

Les supporters peuvent souscrire leur abonnement directement sur billetterie.asse.fr ou aux guichets de Geoffroy-Guichard.