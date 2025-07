En quête de renforts sur les côtés de la défense, l’ASSE multiplie les pistes pour renforcer ses couloirs. L'un d'entre eux a été étudié mais la faisabilité de ce transfert semble aujourd'hui quasi nulle.

Le chantier des latéraux bat son plein à Saint-Étienne. Alors qu’Eirik Horneland a exprimé à plusieurs reprises le besoin de renforcer son effectif sur les côtés, le club s’active pour trouver des solutions viables. Actuellement, deux joueurs peuvent évoluer au poste de latéral droit : Dennis Appiah, solide et expérimenté, et Yvann Maçon, dont l’avenir dans le Forez paraît de plus en plus incertain.

Longtemps présenté comme un latéral au fort potentiel, Maçon n’entre plus vraiment dans les plans du coach norvégien. Des contacts existeraient pour un départ dès cet été, et cela pourrait libérer une place pour une recrue. Dans cette optique, Thibaut Vargas (25 ans), sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Laval, figurait parmi les profils étudiés.

Thibaut Vargas : 113 matchs en Ligue 2, mais cap sur l’étranger

Formé à Montpellier, passé par Châteauroux, Nîmes et Laval, Thibaut Vargas dispose d’une solide expérience en Ligue 2, avec 113 apparitions à son actif. Son profil offensif et sa qualité de centre en faisaient une option crédible pour l’ASSE, qui vise un retour solide en Ligue 1.

Cependant, selon nos informations, le joueur n’est pas chaud pour rester en Ligue 2. Il vise de préférence un nouveau défi à l’étranger, considérant avoir fait le tour du championnat de Ligue 2. Des contacts existeraient dans des championnats secondaires réputés pour valoriser les profils dynamiques comme le sien.

L’ASSE toujours active pour doubler ses postes sur les ailes

Avec une saison exigeante à venir, Horneland veut des latéraux doublés des deux côtés. À gauche, là aussi, le recrutement est à l’étude. Le départ probable de Maçon, combiné au refus de Vargas, pousse les Verts à élargir leurs recherches et anticiper un probable départ du guadeloupéen.

Des profils étrangers sont également suivis, et l'ASSE espère boucler ce dossier avant la reprise officielle du championnat. En interne, on ne souhaite pas revivre les difficultés de l'an dernier sur les ailes, où le manque de profondeur avait pesé sur certaines rencontres clés.

Le mercato stéphanois est loin d’être terminé. Mais le profil du futur latéral droit reste pour l’instant flou. Une chose est sûre : Thibaut Vargas ne devrait pas fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard cette saison.