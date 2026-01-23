A deux jours du choc face à l’ASSE, Karel Geraerts a fait le point en conférence de presse sur l’état de son groupe, les forces en présence et la préparation du match. Entre absences confirmées, incertitudes et ambitions réaffirmées, le coach rémois s’est montré lucide mais déterminé avant d’accueillir Saint-Étienne au Stade Delaune. Il a également évoqué un Stéphanois en particulier.

Karel Geraerts avant Reims - ASSE : "Des joueurs marqués pas la défaite à Troyes ? Non. Malgré la défaite, on en a profité pour analyser ce match et de se dire les choses. On a fait des bonnes choses, mais aussi des choses qu'on doit vraiment corriger. Notamment la première mi-temps, dans la gestion des émotions. On était trop occupés avec l'arbitre. Le but qu'on a pris, alors qu'on est à 11 contre 10... On n'a pas su créer une plus grande pression au moment de clé dans ce match."

Déçu mais prêt à se relever

Karel Geraerts avant Reims - ASSE : "Le groupe était bien déçu, mais ça va mieux. Aujourd'hui, le groupe est vraiment bien. Samedi, je veux qu'ils soient prêts. Je le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour l'adversaire, mais après une défaite, il faut toujours réagir. Peu importe l'adversaire, il faut rebondir et réagir.

On a fait une très bonne semaine d'entraînement. J'ai vu déjà une bonne réaction. Mais la plus importante réponse, c'est samedi."

L'ASSE faible sans ballon ? Geraerts pense l'inverse

Karel Geraerts avant Reims - ASSE : "L'ASSE ? C'est une très bonne équipe. Avec ballon, ils ont des joueurs excellents. Des joueurs avec beaucoup de qualités et beaucoup de vitesse. Des joueurs qui peuvent faire la différence sur une action individuelle. On dit souvent que c'est une équipe qui a des « faiblesses » dans le jeu sans ballon. Moi, je vais à l'opposé. C'est une équipe, qui, quand elle n'a pas le ballon est capable à chaque moment, dans une transition, de faire mal.

Quand tu as le ballon, tu penses maîtriser le match. Mais dès qu'ils récupèrent le ballon, ils partent très vite vers l'avant. C'est une des meilleures équipes de ce championnat et ce sera encore une fois un match de haut niveau pour nous samedi."

Lucas Stassin, un buteur qui sait marquer

Karel Geraerts avant Reims - ASSE : "Lucas Stassin ? C'est quelqu'un qui a mis pas mal de buts, qui était sollicité par quelques clubs. Tout le monde s'attendait à ce qu'il parte aussi de Saint-Etienne. Apparemment, ils ont refusé. Pour l'instant, il est encore à Saint-Etienne. Il a eu une période difficile où il ne jouait pas à chaque match. Pour moi, il reste un attaquant avec des qualités magnifiques. C'est quelqu'un qui travaille, qui sait garder un ballon, mais surtout qui sait marquer des buts."

