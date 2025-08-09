Sans banc depuis son départ mouvementé de l’AS Saint-Étienne, Olivier Dall’Oglio livre une analyse lucide de la Ligue 2 dans les colonnes du Midi Libre, à quelques jours de la reprise. Un message qui résonne fortement alors que les Verts s’apprêtent à défier Laval samedi soir. L'ASSE est prévenue !

« En Ligue 2, tout est plus rude, tout est plus lent »

Six mois après avoir permis à l’ASSE de retrouver la Ligue 1, Olivier Dall’Oglio s’est vu remercié par ses dirigeants. Un coup de balai signé Kilmer Sports Ventures pour repartir sur un nouveau cycle. Mais l’ancien coach des Verts reste lucide sur les réalités du championnat qu’il vient de quitter : « En L2, il faut parfois 3 occasions pour avoir 1 but. En L1, il y a plus de joueurs qui sont talentueux, capables de marquer des buts, qui vont vite et cherchent la profondeur. Mais le championnat de L2 est difficile, il n'y a que des équipes qui sont cohérentes et très bien organisées. »

Une mise en garde pour ceux qui découvrent la division… ou la sous-estiment.

La solidité mentale, clé du succès

Au-delà de l’aspect technique, Dall’Oglio insiste sur l’exigence mentale que nécessite la Ligue 2 souvent dépréciée : « Il faut avoir des joueurs un peu armés. Cela peut aider à soutenir les jeunes qui débarquent dans ce championnat mais aussi les plus qualifiés mais qui ne connaissent peut-être pas la rudesse des déplacements. » « Là où il faut être costaud, je pense que c'est surtout sur le plan mental. Cela se jouera aussi dans la solidité défensive, notamment à l'extérieur. Les adversaires ont souvent une détermination et plus de motivation face aux grosses équipes. »

Un rappel clair pour Eirik Horneland, qui s’apprête à vivre son premier déplacement officiel sur un banc de Ligue 2, avec une équipe largement renouvelée.

Repartir sur les bases de la saison dernière

Le calendrier n’offrira pas de répit aux Stéphanois, qui débuteront la saison 2025-2026 à Laval, samedi (20h). Un déplacement loin d’être anodin. L’année dernière, les Verts – alors entraînés par Laurent Batlles – s’étaient imposés à Francis Le Basser, mettant fin à une impressionnante série de 9 victoires à domicile des Tangos en Ligue 2.

Les ambitions sont claires : jouer les premiers rôles et ne pas rater leur seconde tentative de remontée express.

Source : Midi Libre