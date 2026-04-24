La 32e journée de Ligue 2 s’annonce décisive. Entre course à la montée, lutte pour les barrages et bataille pour le maintien, plusieurs affiches peuvent redistribuer les cartes. Mais tous les regards se tournent vers Geoffroy-Guichard et un choc au sommet entre l’ASSE et Troyes.

Battue à Bastia (2-0), l’ASSE a vu Troyes prendre le large avec quatre points d’avance. Les Troyens, solides leaders avec 61 points, restent sur un succès contre Boulogne-sur-Mer (1-0). Derrière, la situation se resserre. Le Mans, vainqueur de Clermont (1-0), revient à hauteur des Verts avec 57 points. La pression est donc maximale avant cette 32e journée.

ASSE-Troyes : un tournant dans la course à la montée

C’est le match de la 32e journée de Ligue 2, celui qui peut redessiner la fin de saison. L’ASSE reçoit Troyes avec une double obligation : réagir après Bastia et relancer la course à la première place. Une victoire stéphanoise relancerait totalement le suspense avec un écart réduit à un point. À l’inverse, un succès troyen créerait un vrai break à deux journées de la fin, et scellerait surtout la fin des espoirs stéphanois de finir champions. Pire, Le Mans pourrait dépasser les Verts en cas de nul ou de victoire...

De fait, chaque détail comptera. Les Verts pourront s’appuyer sur leurs leaders offensifs. Zuriko Davitashvili reste deuxième meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, tandis que Lucas Stassin en compte 10. En face, Troyes s’appuie sur Tawfik Bentayeb, leader du classement des buteurs avec 17 buts.

Ce choc oppose aussi deux dynamiques et deux styles. L’ASSE devra retrouver de la justesse après sa prestation en Corse, alors que Troyes avance avec régularité et une certaine réussite, il faut le dire.

Derrière, une lutte intense pour les places de barragistes

Le Mans se déplace à Grenoble avec une opportunité à saisir. En cas de faux pas stéphanois, les Manceaux peuvent s’installer seuls à la deuxième place de Ligue 2. Leur victoire lors de la dernière journée confirme leur capacité à rester au contact.

Reims, Rodez et le Red Star, tous à 51 points, restent en embuscade pour les barrages. Reims accueille Nancy, en difficulté, et part avec un avantage. Rodez se rend à Laval, une équipe concernée par le maintien. Le Red Star se déplace à Guingamp dans un match plus indécis.

Plus bas, Montpellier (47 points) joue à Amiens dans une rencontre ouverte, tandis qu’Annecy reçoit Pau. Ces équipes peuvent encore viser une place dans le top 5 de Ligue 2, mais n’ont plus beaucoup de marge.

Rien n'est joué pour le maintien en Ligue 2 !

La lutte pour le maintien reste ouverte. Amiens et Bastia comptent 24 points et occupent les dernières places. Les Corses viennent de battre l’ASSE et reçoivent Clermont dans un match qui peut valoir cher. Une victoire pourrait totalement relancer leur fin de saison.

Clermont et Nancy, eux, doivent réagir rapidement pour éviter une fin de championnat sous pression. Laval, opposé à Rodez, n’a pas non plus sécurisé sa position. Enfin, Boulogne-sur-Mer accueille Dunkerque en clôture. Une rencontre importante pour deux équipes qui cherchent à assurer définitivement leur maintien.

Cette 32e journée de Ligue 2 s’annonce donc charnière. Entre un sommet pour la montée et plusieurs confrontations directes à tous les niveaux, elle peut déjà dessiner les grandes lignes du classement final.