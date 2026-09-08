Après cinq journées de Ligue 2, Ian Cathro s’appuie déjà sur une ossature bien identifiée. Quatre joueurs stéphanois n’ont pas manqué une minute de championnat, tandis que les rotations sont beaucoup plus importantes dans le secteur offensif. Les données de temps de jeu permettent de mesurer les premiers choix du technicien de l'ASSE.

L’ASSE a parfaitement négocié son premier mois de compétition avec cinq victoires en cinq journées. De Sochaux à Montpellier, Ian Cathro a pourtant dû composer avec les blessures, les retours progressifs et les derniers mouvements du mercato. Une tendance ressort néanmoins très nettement : le technicien écossais touche peu à sa colonne vertébrale.

Quatre joueurs de l’ASSE à 450 minutes

Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Áron Csongvai ont disputé l’intégralité des cinq premières rencontres. Ils affichent chacun 450 minutes. Derrière eux, Kévin Pedro est également proche du sans-faute avec 437 minutes. Maxime Bernauer complète le groupe des défenseurs les plus utilisés avec 399 minutes. La hiérarchie de Cathro apparaît donc particulièrement stable dans les secteurs défensifs et au milieu. Csongvai constitue notamment un point fixe de l’équipe depuis la première journée. Naïr s’est, lui, immédiatement installé en défense centrale aux côtés du capitaine Le Cardinal.

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Joueur Apparitions Temps de jeu Áron Csongvai 5 450 min Gautier Larsonneur 5 450 min Julien Le Cardinal 5 450 min Sohaib Naïr 5 450 min Kévin Pedro 5 437 min Maxime Bernauer 5 399 min Augustine Boakye 5 377 min Irvin Cardona 5 371 min Thierno Ballo 5 319 min Tamar Svetlin 4 313 min Zuriko Davitashvili 5 269 min Jakob Breum 4 221 min Joshua Duffus 5 142 min João Ferreira 3 126 min Lucas Stassin 2 61 min Ben Old 2 56 min Adam Baallal 3 26 min Mahmoud Jaber 1 25 min Nathan Kasia 1 7 min Nadir El Jamali 1 1 min

Données FotMob arrêtées après la 5e journée de Ligue 2.

Cathro fait davantage tourner son attaque

La gestion est différente dans les trente derniers mètres. Augustine Boakye est l’attaquant le plus utilisé avec 377 minutes, devant Irvin Cardona (371) et Thierno Ballo (319). Tamar Svetlin atteint déjà 313 minutes malgré son absence lors de la première journée. Zuriko Davitashvili suit avec 269 minutes. Jakob Breum, touché musculairement contre Grenoble puis absent à Dijon, est freiné à 221 minutes. Joshua Duffus a pour sa part participé aux cinq journées, mais essentiellement dans un rôle de remplaçant : il cumule 142 minutes. Son but contre Montpellier pourrait toutefois rebattre les cartes, lui qui était préféré à Lucas Stassin, qui n’a joué que 61 minutes de Ligue 2 avant son prêt au Séville FC.

La profondeur du groupe commence aussi à évoluer avec les retours. João Ferreira totalise 126 minutes après avoir été stoppé par le protocole commotion à Clermont. Mahmoud Jaber a effectué ses premières minutes de la saison contre Montpellier et atteint 25 minutes. Ben Old compte 56 minutes, tandis qu’Adam Baallal en totalise 26. Au total, vingt Stéphanois ont déjà été utilisés en championnat. Derrière cette rotation, un constat demeure : Cathro a installé un noyau dur autour de Larsonneur, Le Cardinal, Naïr et Csongvai, tous à 100 % du temps de jeu. Après cinq journées et autant de victoires, les prochaines semaines diront si cette ossature résiste à l’enchaînement des rencontres ou si le retour de plusieurs joueurs pousse le staff à élargir davantage sa rotation.