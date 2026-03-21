L’ASSE reçoit Annecy ce samedi à 20h à Geoffroy-Guichard pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours pleinement engagés dans la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre.

Après un match nul logique mais décevant sur la pelouse de Grenoble (0-0), l’ASSE veut rapidement repartir de l’avant. Les hommes de Philippe Montanier occupent actuellement la deuxième place du classement avec 50 points, à quatre longueurs du leader troyen. Dans un sprint final de plus en plus tendu, chaque match devient décisif et une victoire à domicile apparaît indispensable pour continuer à mettre la pression sur la tête du championnat.

Face à eux, Annecy réalise une saison solide et reste en embuscade dans la course au top 5. Neuvièmes avec 39 points, les Haut-Savoyards ne sont qu’à quelques unités des places qualificatives pour les barrages. Une dynamique qui en fait un adversaire dangereux, capable de jouer sans pression et de profiter du moindre relâchement stéphanois.

Les Verts pourront s’appuyer sur plusieurs individualités en forme ces dernières semaines. Zuriko Davitashvili figure parmi les meilleurs buteurs du championnat avec 11 réalisations, tandis qu’Augustine Boakye se distingue dans la création avec 7 passes décisives. Deux joueurs clés dans l’animation offensive, appelés à peser dans une rencontre où l’efficacité pourrait faire la différence.

La rencontre entre l’ASSE et Annecy sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour la présentation du match et les compositions d’équipes. Les abonnés pourront également suivre la rencontre via l’application et les supports numériques de la chaîne.

Le débrief d’ASSE-Annecy sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre des Verts, la soirée se poursuivra sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de ASSE - Annecy avec analyses, réactions et échanges avec les supporters en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour ASSE - Annecy, puis à 22h pour le débrief. Une nouvelle soirée verte pour suivre et analyser l’actualité stéphanoise au plus près.