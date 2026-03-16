Cette semaine s’annonce particulièrement dense pour l’AS Saint-Étienne. Entre la réception d’Annecy en Ligue 2 BKT, un duel face au Paris FC pour les Vertes et plusieurs rencontres pour la formation stéphanoise, les supporters auront de quoi vibrer du 16 au 22 mars. Voici ce qu’il ne faudra pas manquer dans l’actualité de l’ASSE.

L’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre une nouvelle semaine encore rythmée. Après un week-end décevant, les différents groupes du club reprennent le travail avec un objectif clair : préparer au mieux les échéances du week-end. Entre séances d’entraînement, rendez-vous médiatiques et matches importants, le programme s’annonce particulièrement chargé dans le Forez.

Du côté de l’équipe première masculine, les regards sont tournés vers la prochaine journée de Ligue 2 BKT. Les hommes de Philippe Montanier poursuivent leur préparation au Centre sportif Robert-Herbin afin d’aborder dans les meilleures conditions la réception d’Annecy au stade Geoffroy-Guichard. Un rendez-vous important avec la Ligue 1 en ligne de mire.

Les féminines de l’ASSE seront également au cœur de l’actualité cette semaine. Les Vertes accueilleront en effet le Paris FC dans le cadre de l’Arkema Première Ligue. Une rencontre qui s’annonce relevée face à l’une des formations solides du championnat. L’occasion pour les Stéphanoises de poursuivre leur progression et de confirmer leurs ambitions. Ce sera la première du nouvel entraineur des filles.

Enfin, les jeunes et la réserve ne seront pas en reste. Plusieurs équipes de l’ASSE seront engagées en compétition, notamment en National 3, U17 National et U19 National.

La semaine de l'ASSE

Lundi 16 mars

Soins et repos

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 17 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 18 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Jeudi 19 mars

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #ASSEFCA (Ligue 2 BKT)

Vendredi 20 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Samedi 21 mars

Arkema Première Ligue (Journée 18) : ASSE - Paris FC au stade Salif-Keita (15h)

National 3 (Journée 20) : Chamalières - ASSE au complexe sportif Calude-Wolff (19h)

Ligue 2 BKT (Journée 28) : ASSE - Annecy au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 22 mars

Entraînement des pros à huis clos

U17 National (Journée 22) : ASSE - Air Bel sur le terrain Georges-Bereta (15h)

U19 National (Journée 22) : Montpellier - ASSE au stade Bernard-Gasset (15h)

Source : asse.fr