Le Stade Lavallois tient sa première recrue offensive du mercato d’hiver. Trévis Dago, jeune attaquant formé à Auxerre et passé par Lille, a signé un contrat jusqu’en 2029.

C’est désormais officiel : Trévis Dago rejoint Laval. L’attaquant de 21 ans quitte le LOSC pour s’engager avec le club mayennais. Il portera le numéro 11 et renforce un secteur offensif lavallois en quête de solutions. Ce transfert intervient dans un contexte tendu pour Laval, actuellement 17e de Ligue 2, avec l’une des attaques les moins prolifiques du championnat.

Dago, qui arrive avec un contrat de trois ans et demi, était suivi de longue date par la cellule de recrutement lavalloise. Plusieurs clubs étrangers (Lausanne, Rio Ave) avaient aussi tenté de le récupérer cet été, sans succès.

Une expérience solide en Ligue 2 avec Annecy

Formé à l’AJ Auxerre, Dago avait signé son premier contrat pro avec Lille en 2023. Barré en Ligue 1 cette saison, il avait été prêté à Annecy lors de l’exercice précédent. Là-bas, il a disputé 27 matches, pour 6 buts inscrits.

Capable de jouer en pointe ou sur un côté, Dago avait débuté comme titulaire à 7 reprises, avant de perdre du temps de jeu au printemps. Malgré cela, ses qualités athlétiques et sa capacité à percuter ont marqué les observateurs.

Puissance, jeunesse et profil de pur n°9 pour Dago

Dago fêtera ses 21 ans le 21 janvier. Il présente un profil de n°9 puissant, capable de gagner des duels aériens avec son mètre 83. À l’aise dos au but, il peut aussi évoluer sur une aile. Il s’est récemment entraîné avec la réserve lilloise, où il a disputé quelques rencontres en National 3.

Il pourrait être qualifié pour le premier match de l’année 2026, prévu le samedi 3 janvier. Une arrivée bienvenue pour combler les absences offensives, notamment celle de Mamadou Camara, actuellement à la CAN avec le Mali. De son côté, l'ASSE accueillera Laval le 21 février prochain. Un match qui devra permettre aux Verts de récolter 3 précieux points afin de poursuivre l'objectif de la course à la montée.

Du côté des Tangos, le Stade Lavallois a mis la main sur un jeune talent à fort potentiel, avec l’ambition de le relancer durablement et de participer à l'opération survie en L2.