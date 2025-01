L'ASSE a prêté 4 joueurs l'été dernier. Mahmoud Bentayg s'est envolé en Egypte, où il enchaîne les matchs avec le Zamalek SC. Il ne devrait pas revenir dans le Forez puisque son option d'achat devrait être levée. Darling Bladi et Beres Owusu ont eux été prêtés sans option d'achat à Bourg-Péronnas et Quevilly-Rouen (National 1). Si leur championnat n'a pas encore repris, le FC Annecy de Karim Cissé était bien sur le pont en Ligue 2, vendredi dernier.

Le milieu offensif prêté par l'ASSE ne bénéficie pas de beaucoup de temps de jeu en championnat cette saison. Il n'avait jusqu'à présent jamais été titulaire en Ligue 2.

Après le premier but, la première titularisation

Depuis son arrivée à Annecy, Karim Cissé avait seulement été aligné dès le coup d'envoi lors des rencontres de Coupe de France. En Ligue 2, il avait souvent dû se contenter de courtes entrées en jeu. Début décembre face à Clermont, il avait inscrit son premier but (sur un penalty qu'il avait provoqué) sous ses nouvelles couleurs. Il s'était alors exprimé en zone mixte : "C'est incroyable de gagner ici. En plus, ça faisait un moment qu'on avait pas joué chez nous. Donc rejouer ici et gagner, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va continuer sur notre lancée et on verra ce qu'il va se passer."

Vendredi dernier a pour lui été l'occasion de franchir une nouvelle étape, puisqu'il a vécu sa première titularisation en championnat. Positionné sur le flanc droit de l'attaque du FCA, Cissé a disputé une grosse heure de jeu lors de ce match face à l'AC Ajaccio, avant de céder sa place. Annecy s'est finalement imposé sur le score de 1-2 grâce à un but de Trévis Dago (89e), et pointe à la 5ème place au classement. En espérant que Cissé puisse enchaîner les titularisations en seconde partie de saison.