Déjà auteur d’un but extraordinaire avec le Maroc en finale de la Coupe arabe, Oussama Tannane a remis ça en championnat qatari. L’ancien joueur de l’ASSE semble vivre une renaissance.

Il y a quelques jours, Oussama Tannane illuminait la finale de la Coupe arabe d’un geste génial. Une frappe lointaine depuis le rond central, un but qualifié par beaucoup comme le plus beau de l’année. Mais le meneur de jeu marocain n’avait pas encore dit son dernier mot.

Ce week-end, sous les couleurs d’Umm Salal, l’ex-Stéphanois a encore frappé. Opposé à Al-Ahli Doha, il a inscrit un sublime coup franc en pleine lucarne à la 58e minute. Une frappe puissante, parfaitement enroulée, qui a laissé le gardien impuissant. Ce nouveau joyau a lancé son équipe vers une large victoire 3-0. Ce coup-franc sensationnel a également été inscrit à une distance lointaine.

Tannane prouve qu’il n’a rien perdu de sa magie. À 31 ans, il semble même très inspiré en cette fin d'année 2025. Son rôle lui permet d’exprimer pleinement sa technique, sa vision et sa qualité de frappe, toujours aussi redoutable.

Oussama Tannane, un ancien Vert qui revit au Qatar

Entre 2016 et 2018, Tannane avait alterné le bon et le moins bon avec l’ASSE. En 47 matchs sous le maillot vert, il avait inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Talentueux mais irrégulier, il avait parfois frustré les supporters du Chaudron.

Aujourd’hui, il enchaîne les performances de haut niveau au Qatar. Son coup franc victorieux contre Al-Ahli Doha confirme sa grande forme actuelle. Deux buts d’exception en moins de deux semaines. Le Marocain semble revivre loin de la pression des grands championnats européens. Capitaine de son équipe, il a disputé douze rencontres cette saison. Oussama Tannane a trouvé à 7 reprises le chemins des filets. L'ancien de l'ASSE a même délivré 5 passes décisives.

Pour les supporters stéphanois, difficile de ne pas ressentir un brin de nostalgie en voyant l’un de leurs anciens joueurs briller à ce niveau. Surtout quand il affiche une telle inspiration balle au pied.