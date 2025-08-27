À l’ASSE, les premiers enseignements tombent après trois journées de championnat. Quels joueurs cumulent le plus de temps de jeu et qui se contente de quelques minutes seulement ? Tour d’horizon complet.

Sans surprise, certains joueurs de l’AS Saint-Étienne sont déjà indiscutables. Trois hommes affichent un temps de jeu maximal (270 minutes) : Tardieu, Nadé, Lamba et le gardien Larsonneur ont disputé toutes les minutes possibles. Ils forment l’ossature défensive et stratégique des Verts. Annan n’est pas loin avec 263 minutes, confirmant son rôle croissant dans le couloir gauche.

Ce noyau dur illustre les choix clairs du staff : bâtir sur une base solide, avec des repères tactiques stables dès le début de saison.

Temps de jeu à l’ASSE : les révélations offensives

Du côté offensif, plusieurs recrues se distinguent. Davitashvili a cumulé 201 minutes pour 2 buts, tout comme Cardona, efficace en seulement 135 minutes jouées. Boakye, titulaire à trois reprises, totalise 215 minutes, avec 1 but et déjà 3 passes décisives.

Ces statistiques montrent une rotation active sur le front de l’attaque, où les entrants savent se montrer décisifs malgré un temps réduit. Même les jeunes Old et Duffus, avec moins de 80 minutes chacun, ont marqué et délivré une passe.

Les jeunes et remplaçants en quête de temps de jeu à l’ASSE

En revanche, certains joueurs n’ont eu droit qu’à des miettes. Stassin de retour de blessure (70 minutes), Appiah (123 minutes), ou encore El Jamali (38 minutes) et Miladinovic (29 minutes) n’ont eu qu’un rôle d’appoint. Ces temps de jeu limités traduisent une hiérarchie déjà claire, même si la saison est longue et que les opportunités viendront.

L’ASSE possède donc une base solide avec des cadres indéboulonnables, un secteur offensif efficace malgré la rotation, et des jeunes qui devront saisir leur chance. Le staff de Saint-Étienne a trouvé son équilibre, mais reste à voir si la hiérarchie évoluera au fil des prochaines semaines.

Temps de jeu

Larsonneur – 270 min

Lamba – 270 min

Nadé – 270 min

Tardieu – 270 min

Annan – 263 min

Moueffek – 215 min

Boakye – 215 min

Davitashvili – 201 min

Jaber - 180 min

Appiah – 123 min

Cardona – 135 min

Stassin – 70 min

Old – 73 min

Duffus – 78 min

El Jamali – 38 min

Miladinovic – 29 min

Traoré– 6 min

Source Fbref