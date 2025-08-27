Le groupe Casino fait son retour sur la tunique de l'ASSE cette saison. Les joueurs d'Eirik Horneland portent le logo du partenaire historique de Saint-Étienne avant chaque rencontre, sur le maillot pré-game.

Casino poursuit ses engagements avec l'ASSE

Fidèle à l’AS Saint-Étienne depuis sa création, le groupe Casino poursuit son engagement auprès des Verts. Le partenariat entre les deux structures est en effet renouvelé pour la saison 2025-2026. Une décision qui ravit Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino. "C’est avec joie et une profonde fierté que nous renouvelons ce partenariat unique dans l’histoire du football français, symbole d’un engagement sincère et durable."

Cette collaboration avait déjà fait son retour sur la face avant des maillots stéphanois ces derniers mois. Les supporters des Verts ont ainsi pu raviver de précieux souvenirs grâce aux rééditions de maillots floqués du logo Casino. Celui du milieu des années 90 avec son col polo. Ou encore, le mythique maillot de la saison 1995-1996, réédité à l’occasion des 60 ans de Lubomir Moravcik.

Mieux encore, le groupe Casino a renforcé son accompagnement de la section féminine. Déjà présent sur le maillot des Vertes, il a ainsi développé "le thème de l’autonomisation" avec un dispositif d’accompagnement des joueuses au-delà de leur carrière sportive.

Casino fait son retour sur les maillots de l'ASSE !

Le partenaire historique du club stéphanois signe cette saison son grand retour sur la tunique verte. Après plus de 20 ans d’absence, le logo de Casino s’affiche à nouveau. Mais cette fois sur le maillot pre-game, décliné en deux versions (verte et blanche). Conçu pour les échauffements précédant les rencontres de Ligue 2, ce maillot devrait également être porté par les Amazones.

Dans le communiqué du club, Ivan Gazidis se félicite du retour de Casino "sur un maillot de l’équipe première. (...) Nos histoires respectives sont entremêlées depuis la création du club. Nous partageons l’ambition de rendre fiers les Stéphanois en faisant grandir et rayonner notre territoire."

Un succès commercial pour les Verts

Dès sa mise en vente, les deux versions des maillots pré-game ont rencontré un vif succès. Victime de son succès, le stock s'est vidé en seulement quelques heures seulement le week-end dernier.

Toutefois, un nouveau réapprovisionnement est attendu d'ici à la fin de semaine, selon Le Progrès.