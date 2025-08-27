L’ASSE féminine poursuit sa reconstruction en ce mercato estival avec une douzième recrue officialisée ce jour. La jeune attaquante canadienne Nikolina Istocki rejoint le Forez.

Après une saison 2024-2025 difficile conclue sur un maintien obtenu dans la douleur, les Vertes ont enclenché une profonde transformation de leur effectif. Plusieurs cadres emblématiques ont quitté le club ces dernières semaines. Parmi elles : Maryne Gignoux, qui a décidé de raccrocher les crampons, Cindy Caputo partie à Fleury, Sarah Stratigakis de retour au Canada, ainsi que Solène Champagnac et Fiona Bogi qui poursuivront leur carrière à Toulouse.

Déjà douze nouvelles recrues à l'ASSE pour relancer la dynamique

Afin d’impulser une nouvelle dynamique, la direction stéphanoise a confié les rênes de l’équipe à Sébastien Joseph, ancien coach du DFCO. Sa mission : construire un groupe compétitif capable d’aborder plus sereinement l’exercice 2025-2026 en Arkema première Ligue. Onze recrues avaient déjà été dévoilées : Alice Pinguet dans les buts, Sofie Hornemann et Welma Fon en attaque, Laura Hermann, Rachel Corboz et Deborah Bien-Aimé au milieu de terrain, Aleksandra Gajić, Kédie Johnson, Héloïse Mansuy, Hallie Meadows et Ina Kristoffersen en défense.

Les premières promesses ont été visibles lors de la rencontre amicale face au Servette FC. Les Stéphanoises se sont imposées 2-0, lançant idéalement leur préparation. Toutefois, le mercato est loin d’être clos. L’ASSE entend encore renforcer ses rangs d’ici la reprise officielle du championnat.

Nikolina Istocki, un talent précoce pour dynamiser l’attaque de l'ASSE ?

La dernière arrivée en date, Nikolina Istocki, vient renforcer le secteur offensif. Agée de 18 ans, cette jeune internationale canadienne débarque de Mississauga, dans l’Ontario. Formée au Mississauga Falcons SC, elle s’est rapidement illustrée, intégrant dès 14 ans le programme national canadien. Elle a notamment participé à la CONCACAF U15, où elle a décroché une médaille d’argent.

Classée n°2 de la promotion 2025 par FTF Canada, elle se distingue par sa vivacité, sa technique et son sens du but. Attendue à Arizona State University chez les Sun Devils, elle a finalement choisi d’embrasser une expérience européenne ambitieuse en signant à l’ASSE. Elle portera le numéro 21 sous les ordres de Sébastien Joseph.

Dans un communiqué, le coach stéphanois s’est montré enthousiaste :

"Nikolina est une jeune joueuse, mais qui possède déjà une bonne expérience, car internationale canadienne. Elle a disputé la Coupe CONCACAF U20. C'est une joueuse très polyvalente sur le front de l'attaque. Elle peut évoluer en position de pointe ou sur un couloir. Elle est puissante et technique. Je sais que ce sera un vrai atout pour l'équipe."

L’intéressée a également livré ses premières impressions :

"Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer ce nouveau chapitre en France et de rejoindre l'AS Saint-Étienne. La ville est magnifique, et je suis très reconnaissante et chanceuse d'avoir cette opportunité. Depuis mon arrivée, le club m'a réservé un accueil formidable. Les entraîneurs et le personnel m'ont apporté un soutien incroyable, et l'équipe m'a accueilli à bras ouverts. Il règne une atmosphère très positive et inclusive au sein du club. Je suis vraiment impatiente de commencer ce nouveau chapitre et de donner le meilleur de moi-même pour le club."

L’ASSE confirme ainsi sa volonté de miser sur la jeunesse et le potentiel pour redorer son blason en Arkema Première Ligue.