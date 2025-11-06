Auteur d’un début de saison solide, Florian Tardieu confirme son importance dans le collectif stéphanois. Le milieu de terrain se distingue par son activité incessante, figurant sur le podium des joueurs ayant parcouru le plus de kilomètres en Ligue 2.

Arrivé à Saint-Étienne pour apporter son expérience et son volume de jeu, Florian Tardieu s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif d'Eirik Horneland. Après 13 journées de championnat, le milieu stéphanois affiche déjà des statistiques impressionnantes : 148,21 kilomètres parcourus, soit la troisième meilleure performance de Ligue 2. Une donnée révélatrice du rôle majeur qu’il joue dans la récupération et la relance des Verts.

Dans une équipe qui mise sur l’intensité et la rigueur collective, Tardieu incarne cette capacité à ne jamais relâcher la pression. Son endurance et sa lecture du jeu permettent à l’ASSE de rester solide dans les phases de transition. L’ancien Troyen, habitué aux joutes physiques du championnat, prouve qu’il reste l’un des milieux les plus fiables du championnat.

Tardieu, un relais entre l’expérience et la jeunesse

Au même titre qu'un Antoine Mille omniprésent (156,47 km parcourus, record de Ligue 2), Tardieu apporte un équilibre précieux. Son positionnement intelligent compense les projections offensives de ses partenaires, tout en sécurisant la relance.

Cette complémentarité entre les profils explique en grande partie la solidité du milieu stéphanois, véritable clé du bon début de saison de l’ASSE. Si Mille impressionne par son volume, Tardieu brille par sa constance et son sens du placement. Un atout que Horneland ne manque pas de souligner à chaque conférence : “Florian est un régulateur. Il donne du tempo, calme le jeu quand il faut, relance proprement.”

Une dynamique positive à entretenir

Après chaque match, le site Foot National invite les entraîneurs de Ligue 2 à désigner le joueur adverse qui les a le plus marqués lors de la rencontre. En fin de contrat avec l’ASSE, Florian Tardieu s’impose comme le Stéphanois le plus récompensé, avec quatre Talents. Le numéro 10 des Verts a en effet été distingué par Sébastien Mazeyrat (Clermont), Omar Daf (Amiens), Patrick Videira (Le Mans) et Laurent Guyot (Annecy).

Et si les performances d’Antoine Mille ou de Merwan Ifnaoui attirent les projecteurs du côté de Troyes, la régularité de Florian Tardieu reste essentielle à l’équilibre de l’équipe stéphanoise. À 32 ans, l’ancien capitaine troyen semble revivre dans le Forez. Et son influence ne fait que grandir, au rythme de ses kilomètres avalés chaque week-end.

Source : Ligue 2 BKT, données officielles après 13 journées.