Deux ans après avoir raccroché les gants, Jessy Moulin a trouvé son équilibre. L’ancien gardien emblématique de l’AS Saint-Étienne, aujourd’hui âgé de 38 ans, partage son temps entre sa famille, ses chevaux, ses nouvelles activités et surtout… le football, qu’il n’a jamais vraiment quitté. Désormais entraîneur des gardiens à l’US Feurs, le Stéphanois d’origine s’épanouit dans un quotidien chargé, loin des projecteurs mais au plus près de ses valeurs. Extrait de son entretien accordé au Progrès.

Parti de l’ASSE en 2021 après 22 ans passés sous le maillot vert, Jessy Moulin avait conclu sa carrière professionnelle à Troyes. Depuis, il s’est recentré sur sa famille et son ancrage local. Installé dans la plaine du Forez, à quelques encablures de Montbrison, il gère un gîte et s’occupe des chevaux de sa fille. « Je ne voulais pas rester sans rien faire, confie-t-il. Avec ma femme, nous avons perdu des proches brusquement, je sais que la vie peut basculer. Je veux profiter de mes enfants et transmettre. »

Ce choix de vie s’est rapidement transformé en engagement. Depuis 2024, il s’investit à l’US Feurs, où il encadre les gardiens, y compris son fils. « C’est venu à l’instinct. Le président m’avait sollicité, j’ai fini par dire oui. Et finalement, je passe beaucoup de temps au club », explique-t-il.

Jessy Moulin : Un entraîneur moderne et passionné

À Feurs, Jessy Moulin s’applique à reproduire ce qu’il a appris dans sa carrière. Exigeant mais pédagogue, il a même contribué à la création d’un « pôle gardien » pour encadrer les portiers du club, des U10 aux seniors. « Un entraînement de gardien, c’est dur, il faut que les mecs prennent du plaisir. Tous les soirs, je réfléchis aux exercices, je contacte mes partenaires pour du matériel. Je veux que mes joueurs n’aient jamais la sensation d’un quotidien répétitif », explique-t-il.

Ses protégés louent déjà son approche. Axel Kacou, gardien de l’équipe première, témoigne : « Jessy est un coach moderne, il se renouvelle sans cesse. C’est motivant et ça m’a même redonné envie de continuer. »

Toujours marqué au fer Vert

S’il a tourné la page de sa carrière, Jessy Moulin reste profondément attaché à l’ASSE. « Cela représente 22 ans de ma vie. J’ai laissé une petite empreinte qui me donne le droit de venir saluer et échanger avec des personnes au club. C’est une fierté », confie-t-il. S’il admet que « l’institution a changé », il garde une affection intacte pour les Verts et se dit « soulagé » de ne pas avoir été associé à la descente en Ligue 2.

YouTube, un nouveau terrain de jeu en famille

Mais la nouvelle vie de Jessy Moulin ne se résume pas au football. Avec son fils de 10 ans, il a lancé une chaîne YouTube intitulée « Papa et Lili ». Moto, parcs d’attractions, moments de complicité… le duo partage ses aventures, déjà suivies par plus de 5 500 abonnés. « C’est un prétexte pour passer du temps ensemble, mais aussi un outil éducatif. Quand ton enfant te dit "papa, c’est le plus beau jour de ma vie", c’est magnifique », sourit l’ancien portier.

Avec son énergie et son envie de transmettre, Jessy Moulin a su se réinventer après sa carrière. De l’US Feurs à YouTube, il continue d’écrire une histoire où passion, famille et football restent indissociables.