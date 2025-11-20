L’attaquant guingampais Amine Hemia, élément clé de l’En Avant cette saison, est contraint de s’éloigner des terrains pour plusieurs mois. Une blessure grave qui tombe au plus mauvais moment pour l'EAG.

Absent depuis le début de semaine, Amine Hemia a passé des examens médicaux après être sorti blessé lors de la victoire contre Locminé en Coupe de France. Le verdict est tombé : rupture des ligaments croisés du genou. L’annonce a été faite ce jeudi 20 novembre par son entraîneur Sylvain Ripoll, à deux jours d’un déplacement important sur la pelouse d’Amiens pour la 15e journée de Ligue 2.

Cette blessure est un énorme coup dur pour l’EAG. Depuis le début de la saison, Hemia s’est affirmé comme le joueur offensif le plus influent du collectif guingampais. En 13 journées de championnat, il a été impliqué dans 8 buts, avec 3 réalisations personnelles et 5 passes décisives.

Hemia, maître à jouer de l’attaque de l'EAG

Arrivé à Guingamp avec une vraie volonté de s’imposer, Amine Hemia a rapidement trouvé sa place. Son intelligence de jeu et sa qualité technique ont apporté une vraie fluidité dans les phases offensives. Capable de créer des décalages, d’éliminer balle au pied et de faire jouer ses coéquipiers, il était devenu un élément incontournable du onze de départ de Sylvain Ripoll. Son absence laisse un vide difficile à combler, d’autant plus que l’EAG ne dispose pas d’un joueur au profil similaire dans son effectif.

Une absence longue durée qui bouleverse les plans de Ripoll

Le diagnostic est clair : rupture des ligaments croisés. Une blessure grave qui impose une opération suivie de plusieurs mois de rééducation. En général, ce type de blessure éloigne un joueur des terrains pour une période de 6 à 9 mois. Cela signifie que la saison d’Amine Hemia pourrait être d’ores et déjà terminée, sauf surprise.

Une épreuve pour Guingamp… et pour le joueur

Au-delà de l’impact sportif, cette blessure est un véritable coup de massue pour le joueur lui-même. En pleine ascension, Hemia voyait son nom circuler parmi les révélations de la saison.

Côté Guingamp, la gestion de cette absence s’annonce déterminante. En championnat comme en Coupe de France, le club devra trouver de nouvelles solutions pour rester compétitif sans son maître à jouer.

Source : Ouest-France