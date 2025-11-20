Pablo Correa alerte l’effectif de l’AS Nancy ‑Lorraine : « une vraie réaction est urgente » avant le déplacement à l’AS Saint‑Étienne (ASSE). Le coach insiste sur l’engagement physique, l’état d’esprit et la préparation tactique.

Pablo Correa a pris la parole quelques jours avant un déplacement capital. L’équipe est dans une phase délicate. Il parle d’entretien individuel pour remettre le collectif sur les rails. Il évoque l’enjeu de la dernière ligne droite avant la trêve. Il cible clairement les axes à travailler : la présence offensive, le duel physique, la discipline tactique. Il vise un résultat concret à Saint-Étienne avant la pause.

Les entretiens individuels et le bilan à Nancy

Pablo Correa explique d'abord que « nous entrons dans les 4 ou 5 derniers matchs avant la trêve et nous aimerions pouvoir en jouer cinq pour bien terminer l’année. » Il souligne que ces entretiens servent à « faire un bilan individuel, de corriger certains éléments, mais aussi d’encourager chacun et de maintenir tout le monde en éveil. »

L’idée est de réveiller l’équipe, de ne pas subir la fin d’année sans combattre. Le message est clair : chacun doit être responsabilisé.

La situation en championnat et l’adversaire

Le coach de Nancy ne cache rien : « Nous traversons une période compliquée. Nous sommes moins présents offensivement. Défensivement, nous sommes plus vulnérables. » Il constate que les adversaires laissent davantage le ballon et cherchent à contrer. Face à Saint-Étienne, qui « pense beaucoup à attaquer, donc à nous de nous préparer pour leur faire mal. »

Le discours reste ambitieux : « Si on y va pour défendre seulement, on va subir. Nous voulons entrer dans le rapport de force et être dangereux. »

Il rappelle que l’équipe doit être au niveau dès l’engagement. Le match de ce samedi est une opportunité d’exister face à un club majeur.

Physique, système de jeu et dynamique de groupe

Sur le plan physique, l’entraîneur insiste : « Nous perdons trop de duels parce que nous ne sommes pas, aujourd’hui, au niveau auquel nous prétendons être. » Il souligne que le domaine technique passe après le mental et le physique.

Sur le système : « Le travail de nos pistons n’a pas été à la hauteur. Si nous devons revenir à une défense à quatre à la mi-saison, nous le ferons. Nous ne sommes pas enfermés dans un système. »

En termes de groupe, il liste les absences : Patrick Ouotro forfait, Zakaria Fdaouch indisponible samedi, et Chafik El Hansar blessé.

