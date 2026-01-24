La 20ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi avec trois matchs au programme. En attendant la rencontre de l’ASSE sur la pelouse de Reims ce soir, deux rencontres se disputaient à 14h. Le Red Star recevait Boulogne et espérait conserver sa seconde place, pendant que le leader Troyes était sur la pelouse de Guingamp. Résumé.

Large vainqueur de Grenoble samedi dernier, le Red Star a retrouvé la seconde place de Ligue 2 en profitant de la défaite de Reims à Troyes. Les Audoniens recevaient Boulogne-sur-Mer ce samedi dans l’optique de conserver, voire d’accroître, leur avance sur l’ASSE, qui jouera à Reims à 20h. Les Nordistes, de leur côté, souhaitaient se donner de l’air dans la course au maintien.

Troyes pouvait prendre le large sur l’ASSE

En déplacement du côté de Guingamp, Troyes souhaitait continuer sa bonne dynamique et poursuivre son échappée en tête de la Ligue 2. L’ESTAC pouvait prendre provisoirement dix points d’avance sur les Verts en s’imposant sur la pelouse du Roudourou. Les Bretons souhaitaient, de leur côté, rester accrochés au wagon de tête.

Le match entre Guingamp et Troyes débute sur un rythme équilibré. À la mi-temps (0-0), Troyes se montre légèrement plus entreprenant, se procurant quelques situations sans réussir à concrétiser. Guingamp, en difficulté notamment au milieu de terrain, manque de précision et ne parvient pas à inquiéter réellement le gardien adverse. En seconde période, la rencontre reste fermée jusqu’à la 68e minute. Tout juste entré en jeu, Samoura fait la différence pour Guingamp. Servi après un bon mouvement collectif, il profite de sa vitesse pour devancer la défense et conclut efficacement. Guingamp s’impose finalement 1-0 après sept minutes de temps additionnel.

Le Red Star patine en ligue 2

Le red Star va ouvrir le score sur penalty grâce à son meilleur buteur Damien Durand. Juste avant la pause, Kevin Cabral va être expulsé. La seconde mi-temps se jouera à 10 contre 11 pour le Red Star. Boulogne va inscrire deux buts grâce à Boyer et Burlet. Le promu semble avoir fait le plus dur mais Pape Meissa Ba va égaliser en fin de match. 2-2, c'est le score final.