Il a porté la tunique de l'ASSE à 148 reprises. Formé chez les Verts, passé par le MHSC, Arnaud Nordin défend aujourd'hui les couleurs de Mayence (ALL). Après plusieurs mois d'observation, il enchaîne sur le front de l'attaque. Ambitions, souvenirs, regards sur l'AS Saint-Etienne : l'ailier de 27 ans a accepté de répondre à nos questions.

Tu as rejoint Mayence l'hiver dernier en provenance de Montpellier. J'imagine que c'est une toute nouvelle vie. Un changement pas que sportif. Comment tu as vécu ce changement-là ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “C'est tout nouveau pour un joueur de connaître un nouveau pays. Maintenant, je pense que j'arrive à un âge (27 ans), où j'avais besoin de voir autre chose que la France, même si forcément j'aime la France. Notre métier permet aussi de voyager. Le championnat allemand est reconnu dans le monde entier comme l'un des meilleurs. Pouvoir s'y confronter, ça fait toujours du bien et ça me permet aussi de grandir en tant que footballeur et en tant qu'homme.”

La découverte de la Bundesliga

La Bundesliga, le championnat parfait pour les attaquants ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Forcément, c'est vrai. On voit que beaucoup de Français y passent et performent, ça donne envie. Franchement, quand j'ai eu la proposition de Mainz, j'ai foncé. Je suis très content d'être ici aujourd'hui."

L'apprentissage de l'allemand ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Je commence à me débrouiller. L'avantage, c'est que je me débrouille bien en anglais. Il y a pas mal de mots qui ressemblent. C'est vrai que ça me permet d'apprendre plus vite, mais ça reste quand même un peu compliqué."

Que ce soit au niveau personnel ou individuel, tu es arrivé l'hiver dernier, après quelques mois où tu étais plutôt dans l'observation. J'ai vu que tu avais joué six matchs l'année dernière. Cette année, tu as pu faire une préparation intégrale avec ton club. J'imagine que ça change beaucoup de choses. Et là, je vois que tu as été deux fois titularisé ces deux derniers matchs. Tu es en train de passer à un cap ? Tu le ressens comment toi ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Je me sens mieux, que ce soit individuellement sur le terrain ou avec mes coéquipiers. C'est toujours compliqué d'arriver en janvier. Encore plus quand c’est à l'étranger. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est compliqué pour les voitures, etc. J'ai de la chance d'avoir mon traducteur avec moi. Il m'aide régulièrement. Il me permet aussi de pouvoir me concentrer énormément sur le terrain. Mais forcément, il faut du temps. Puis, le fait d'avoir fait toute la préparation avec l'équipe, ça permet aussi de pouvoir monter en puissance, que les autres me connaissent bien et que je connaisse aussi encore mieux les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va mieux, mais il faut continuer. Il faut travailler au quotidien."

Quels objectifs individuels et collectifs pour Nordin ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Notre objectif était de se qualifier en Conference League vu qu’on avait les barrages cet été. Maintenant qu'on a réussi, on est très content, mais ce n'est pas une fin en soi. En Bundesliga, on n'a malheureusement pas commencé comme on l'aurait voulu. Maintenant, ça reste le début de championnat. Nous avons une équipe très compétitive, on l'a vu la saison dernière (6ᵉ Bundesliga au terme de la saison, ndlr). On ne s'est pas fixé un objectif précis. On veut gagner tous les matchs. Puis c'est à la fin de la dernière journée qu'on verra à quelle place on est, en espérant le plus haut possible.”

Anthony Caci, l’autre français de Mainz, précieux pour t’intégrer ? C'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé. Il y a plein de choses toutes nouvelles. Ne serait-ce que pour les places de match, comment on fait ? Ce genre de petits trucs. C'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé.”

Nordin avec la Martinique

Yvann Maçon défend les couleurs de la Guadeloupe. Tu es d’origine martiniquaise. Est-ce que tu as déjà pensé à évoluer pour cette sélection ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “ Dire que ce n’est pas du tout dans mes pensées ce serait faux. J’ai été contacté. La dernière fois, c'est quand j'étais à Montpellier. Malheureusement, la situation sportive faisait que je voulais vraiment me concentrer sur le MHSC parce que c'était une période compliquée. Je ne voulais pas trop m'éparpiller et rester vraiment focalisé sur le club. Depuis ça, je n'ai pas eu vraiment de contact, mais forcément, s'ils m'appellent…”

Montpellier et l'ASSE relégués

Des relégations logiques avec du recul ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Montpellier, c'est vrai que ça a été très compliqué dès le début de saison. Que ce soit au mercato, où on n'avait pas pu recruter les joueurs qu'on voulait. Puis toute la saison, il y a eu beaucoup de faits de jeu. Malgré la relégation, je pense qu’on avait une bonne équipe. Mais c'est vrai que ce fût une année vraiment sans. Chaque semaine, on avait un nouveau blessé, un malade ou un carton rouge. C'était vraiment une saison de galère.

Pour Saint-Etienne, malheureusement, on sait très bien que des fois, on peut faire l'ascenseur après être monté. C'est très compliqué de rester en Ligue 1. Maintenant, il y a eu des nouveaux propriétaires, de nouvelles choses à apprendre.

J'espère que l’ASSE comme le MHSC sont descendus pour mieux remonter. Pour l'instant, ça va mieux pour Saint-Etienne, un peu moins bien pour Montpellier. Mais j'espère que les deux vont remonter très vite dans le Ligue 1."

Kilmer Sports Ventures à l'ASSE

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Je ne les connais pas personnellement, mais ça a l'air d’être des gens bien, qui ont un vrai projet pour l’ASSE. Donc ça peut être intéressant pour le Peuple Vert. L’ASSE avait besoin de changements. Ça faisait un moment que cette vente était attendue et espérée. C'était très compliqué pendant plusieurs années quand même. Maintenant, c'est fait. KSV ? Ils ont l’air d’être des personnes correctes qui savent ce qu'ils font. Alors forcément, il faudra du temps. Mais en tout cas, je pense que c'est de bon augure.”

Toujours un œil sur le MHSC et Sainté ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Bien sûr, j'ai regardé Clermont - Sainté et EAG – Montpellier !”

Oui, Sainté a beaucoup dépensé cet été (25M€). Certes, ça aide, mais ça ne fait pas gagner les matchs jusqu'à preuve du contraire. Il faut les gagner. Il faut que les joueurs soient performants. Ça a été compliqué à Clermont, même très compliqué. Et pourtant, Clermont, la saison dernière, s'est battu jusqu'à la dernière journée pour se sauver en Ligue 2. Donc, on voit très bien que personne ne va laisser gagner l’ASSE. Alors si Sainté veut monter, il va falloir aller chercher les résultats. Personne ne va leur laisser des victoires."

Davitashvili, le nouveau Nordin ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Forcément, j’apprécie Stassin, mais on n'a évidemment pas le même profil. Ça n'a rien à voir. Mais si je devais chercher quelqu'un du même profil, je dirais Davitashvili, forcément. Voire même Boakye. Ce sont des joueurs de percussion, qui aiment dribbler, qui aiment le un contre un. Dans le football d'aujourd'hui, on a besoin de ce style de joueurs qui peuvent débloquer un match à tout moment, qui peuvent marquer ou faire marquer. Ce sont des joueurs de déséquilibre. Forcément, c'est des joueurs que je vais un peu plus regarder, car ils me correspondent.”

Le retour à Geoffroy-Guichard sous le maillot adverse

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “C'est toujours spécial, surtout quand on arrive au stade. Au lieu de tourner à gauche, on tourne à droite. C'était vraiment très émouvant. A Saint-Etienne, j'ai tout connu. Je suis allé à l'école, j'ai eu mon permis, j'ai tout fait là-bas. C'est le club où j'ai signé pro, c'est là où j'ai commencé. C'est toujours une sensation très particulière. Après, une fois le match lancé, j'avais le maillot de Montpellier et l’envie de l’emporter, c’est normal.”

Encore des liens à l'ASSE

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Toujours des contacts ? Bien sûr ! Mickaz Nadé, Aïmen Mouffek. Yvann Maçon ou encore Maxime Bernauer que je connais via les équipes de France en jeunes. Il y avait Léo Pétrot la saison dernière. Puis, il y a quand même les kinés ou les docteurs. J'ai gardé des contacts.”

La place des jeunes au centre du projet Kilmer ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “C'est vital, sachant qu'on a une très bonne formation. Je pense que sur les dix dernières années, on a sorti tout de même des très bons joueurs. Saint-Etienne a sorti l'un des meilleurs défenseurs du monde : William Saliba. Malheureusement, il s'est blessé, mais on a eu Wesley Fofana aussi. On a eu Kurt Zouma, Lucas Gourna, Saint-Maximin, Mahdi Camara. La liste, elle est longue !

Ça veut dire que la formation verte est très bonne. Il faut continuer à s'appuyer là-dessus. Il y a encore des bons jeunes qui arrivent !

En fait, Saint-Etienne, on s'y attache. C'est un club historique. L’ASSE est dans les top 3 clubs de Ligue 1, historiquement parlant. Quand on arrive là-bas, il y a quelque chose qui se passe. On s'y attache très vite.”

Que lui souhaiter ?

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : "La santé ! C'est le plus important dans le football et pas que. Pour le reste, forcément, c'est gagner le maximum de matchs, être le plus décisif possible pour l'équipe, aider un max l'équipe. Faire un bon parcours en Conference League ainsi qu’en championnat."

Les remerciements d'Arnaud Nordin

Arnaud Nordin (ex-ASSE) : “Que ce soit les supporters de Sainté ou les supporters de Montpellier, je voulais vraiment les remercier. J'ai toujours eu des bons messages, de l'attachement, beaucoup d'amour. J'ai essayé de le rendre au maximum sur le terrain. Je voulais vraiment les remercier pour tout ça !”

Un immense merci à Arnaud pour sa disponibilité et sa gentillesse. Mention spéciale également pour le club de Mainz. Bravo et bonne saison à vous !