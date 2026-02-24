Reims, principal concurrent de l'ASSE, est au ralentit. De quoi frustrer l'entraineur rémois, Karel Geraerts. Extrait.

Reims n'avance plus en Ligue 2. Les champenois restent sur trois nuls 0-0 face à Bastia, Grenoble et Amiens. trois équipes mal-classées en championnat. De quoi se faire rattraper puis doubler par l'ASSE.

Karel Geraerts (entraîneur du Stade de Reims) : "C'est frustrant. Surtout la première mi-temps que je n'ai pas trouvé mauvaise du tout. Encore une fois, on ne se donne pas la possibilité de marquer le premier but et d'ouvrir le match. Ça fait trois fois de suite maintenant. Il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. C'est peut-être quelque chose dans les têtes. On ne doit pas trop se fixer sur le fait de marquer des buts. Le plus important c'est de gagner les matchs.

Mais pour gagner, il faut marquer. [...] Quand je vois des choses qui sont positives, je vais le dire aussi aux joueurs. Quand je vois des choses qui sont moins positives, je vais le dire aussi. Ici, j'ai vu des bonnes choses, mais j'ai vu aussi des choses où on doit faire mieux. C'est aussi une question de mental.

Et c'est aussi une question des individualités, parce que le foot, c'est un sport collectif, mais le foot, c'est aussi des individualités. Tu as 25 individus dans un groupe. Il faut que tout le monde soit conscient de notre situation pour l'instant, parce que ça fait trois fois Trois semaines de suite, comme on veut faire une bonne affaire, et ça fait trois fois qu'on ne le fait pas, donc ce n'est pas toujours que l'hasard."

Ligue 2 : Reims cherche toujours son buteur

Karel Geraerts (entraîneur du Stade de Reims) : "On est au mois de février et on cherche encore notre attaquant de pointe, ça veut dire aussi quelque chose.

Face à Montpellier vendredi ? Ce sera un autre match. Montpellier voudra faire bonne figure devant leur public. C'est à nous encore d'être à la hauteur et surtout de nouveau prendre confiance en nous-mêmes.

Une perte de confiance ? Je ne le ressens pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Parce que c'est logique, si tu fais trois semaines quelque chose de suite et que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est logique que ça commence à jouer dans la tête."

Source : Stade de Reims