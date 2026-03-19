Après avoir raccroché les gants en 2023, Jessy Moulin n’a pas tardé à retrouver le goût du terrain. Formé à l’AS Saint-Étienne, où il a passé l’essentiel de sa carrière, le portier de 40 ans va découvrir un tout autre univers. La Kings League France, dont la saison 2 débute le 22 mars, s’annonce spectaculaire. Entre règles innovantes et casting XXL, la compétition continue de séduire. Et Moulin ne sera pas seul. D’autres anciens joueurs de Ligue 1, comme Valère Germain ou Ali Ahamada, ont également répondu présent pour cette nouvelle édition.

Jessy Moulin relance sa carrière en Kings League

Jessy Moulin reste une figure appréciée du Forez. Longtemps dans l’ombre de Stéphane Ruffier, il a su répondre présent lorsque l’ASSE a fait appel à lui. Titulaire lors de moments clés, notamment en Coupe de France ou lors de derbies, il a marqué les esprits par son professionnalisme.

Depuis l’annonce de sa participation, l’ancien gardien a partagé son enthousiasme sur ses réseaux sociaux :

« Nouvelle aventure… 🔥 Fier d’annoncer ma participation à la Kings League France 2026 avec l’équipe Unit3d ⚽️ […] Un nouveau défi, une nouvelle énergie et toujours la même envie de tout donner sur le terrain

». Un message clair qui montre sa motivation intacte. ». Un message clair qui montre sa motivation intacte. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début… ce n’est que le commencement

Une Kings League toujours plus ambitieuse

La Kings League France monte clairement en puissance. Cette saison, toutes les équipes sont désormais connues. Parmi elles, une nouvelle formation attire particulièrement l’attention : l’Athletic Dragon Blanc. Derrière ce projet, deux figures du rap français, SDM et Guy2Bezbar, qui s’imposent comme présidents.

Les deux artistes ont monté leur équipe en un temps record. En moins d’un mois, ils ont structuré un effectif, un staff et trouvé des partenaires. Une performance qui témoigne de l’attractivité grandissante de la Kings League.

La compétition peut également compter sur la présence de joueurs reconnus comme Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni ou encore Adil Rami. Un mélange des genres qui fait le succès du concept.

L’ancien gardien de l’ASSE n’a donc pas fini de faire parler de lui. Et cette fois, c’est dans un tout autre registre qu’il tentera de briller.