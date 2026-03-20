S'il y a bien une équipe que l'ASSE va surveiller de près ce week-end c'est Le Mans FC. Patrick Videira et les siens ont recollé à trois points des Verts et pointent à la troisième position en Ligue 2. L'entraineur manceau a répondu aux questions de la presse ce jeudi. Extraits.

Patrick Videira, entraineur du Mans : "Je ne voudrais surtout qu'on ne se dise pas qu'on va jouer Amiens qui est sur une spirale négative. Qu'on arrive pas là-bas, en se disant que ce sera une formalité car on vient d'en coller quatre à Nancy. Ça va être encore un match très compliqué. Vous avez pu le voir sur les résultats. Les équipes mal classées sont capables de faire de très bons résultats contre des équipes du haut du classement. On a un chemin et aujourd'hui il faut pouvoir rester sur ce chemin et surtout ne pas y sortir."

Une Ligue 1 bonus pour Le Mans ?

Patrick Videira, entraineur du Mans : "La Ligue 1 ? Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas faire une langue de bois. Dès le 30 juin, lors premier jour d'entraînement… Les joueurs savent très bien ce que je leur ai dit et vous me connaissez très bien. Ma volonté, elle ne change en rien, c'est de vouloir gagner tous les matchs. Ce serait une erreur aujourd'hui de se projeter aussi loin. Il reste 7 semaines de compétition, il nous reste 7 matchs, 21 points à prendre. C'est énorme. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de me projeter. J'ai envie de vivre le moment présent, j'ai envie de me consacrer simplement sur ce match d'Amiens. On va regarder les résultats des adversaires qui sont en haut. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Etre troisième à sept journée de la fin, c'est vraiment anecdotique. Si on est dans cette situation, à la dernière ou à l'avant-dernière journée, on pourra en parler tranquillement. Mais aujourd'hui, ça ne servirait à rien."

Patrick Videira, entraineur du Mans : "Malgré qu'on soit un promu, malgré qu'on soit un club avec peu de moyens, on a le droit de continuer à bien travailler, on a le droit d'être ambitieux. Et à nous, comme on n'a pas certaines choses, de pouvoir les compenser avec d'autres. Je n'ai rien à vous cacher bien sûr. Dans ma tête, je suis fou, je le sais très bien. Mais, j'ai cette envie et j'ai envie de leur transmettre tous les jours à l'entraînement qu'aujourd'hui, il n'y a rien qu'insurmontable. On se doit de viser très haut, c'est simplement ce que je dis à mes joueurs."

Source : Le Mans FC