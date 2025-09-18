Le Stade de Reims se présente face à l'ASSE ce samedi soir (20 heures). L'entraineur, le Directeur Sportif et la dernière recrue phare se sont exprimés en marge de la dernière rencontre rémoise (vs. Annecy 1-1).

Antoine Leautey (Attaquant de Reims) : "On a limité la casse. On a des jeunes joueurs qui apprennent aussi. Il va vite falloir se tourner vers Saint-Etienne qui sera un gros match"

Reims bientôt avec Nakamura

Mathieu Lacour (DG Stade de Reims) : "Le choix de l'entraineur ? On le suit depuis quelques années. Depuis son passage à l'Union Saint Gilloise, on le suivait. On avait vraiment apprécié sa saison. Samba Diawara a fait la demande de redevenir adjoint. On s'est naturellement tourné vers Karel qui a accepté le challenge. Il s'investit à 100 %.

Sa philosophie ? Il veut de l'intensité avec des récupération haute. Il est sur la notion de plaisir pour le groupe. C'est important pour lui.

Un groupe rajeuni faute de moyens ? Notre stratégie n'est pas liée à notre relégation. Depuis huit ans, la formation et la post formation, c'est notre ADN. On veut poursuivre notre projet. La L2 n'est pas un coup d'arrêt même si on veut remonter rapidement.

Pourquoi ne pas plus investir ? Nos premières recrues sont des joueurs qu'on a gardés comme Nakamura. Derrière, il faut pouvoir assurer et conserver tout le monde au moins 2 saisons en L2. C'est le plus important pour que notre projet puisse continuer.

Keito Nakamura ? Seuls les joueurs qui avaient un bon de sortie ont quitté le Stade de Reims. Les autres sont avec nous. C'est le cas de Keito Nakamura. Il a participé au début de la préparation. Il était ensuite en arrêt. Il a retrouvé les terrains d'entrainement la semaine dernière. Il est en forme. Il va bien et j'espère que vous pourrez le revoir très vite sur les pelouses de Ligue 2."

Geraerts veut, lui aussi, de l'intensité

Karel Geraerts (Entraineur de Reims) : "Je pense que ce n'est pas un excès de jeunesse. Si les joueurs sont là, c'est qu'ils ont les qualités pour jouer. C'est surtout un problème de duels. Nous n'avons pas été assez présent sur les premiers et secons ballons.

Après le match, j'ai été chaud et froid auprès de mes joueurs. J'ai aimé les 15 premières minutes, mais on se met à la hauteur en matière d'impact. Annecy n'a pas tiré souvent, mais ils ont pris un point avec beaucoup d'intensité. Dans ce domaine, on doit vraiment faire mieux. On doit mettre en place ce jeu intense."