Fabien Lemoine, ancien milieu emblématique de l’AS Saint-Étienne, est revenu sur son parcours et son attachement indéfectible aux Verts. Entre anecdotes de jeunesse, signature rocambolesque et souvenirs de derbys, il a confié sa passion intacte pour le club pour le média Parlons Sport Loire.

Même s’il a été formé au Stade Rennais, Fabien Lemoine n’a jamais caché son amour pour Saint-Étienne. Il raconte avoir basculé du côté vert très tôt :

"J'étais clairement devenu un supporter de Sainté à partir de 15-16 ans. Je me trimbalais même avec un maillot de l’ASSE au centre de formation de Rennes. Un jour, le directeur m’a dit : ‘Si t’es pas bien ici, tu dégages’."

Cette passion remonte à un match marquant, Laval – ASSE, alors qu’il n’avait que 13 ans : "Le parcage visiteurs était plein et j’ai halluciné de l’ambiance. La période Alex-Aloisio m’a mis des frissons. J’avais des goodies de Sainté et mon premier match avec Rennes à Geoffroy-Guichard, j’avais des yeux de fou." Lemoine confie avoir gardé cette flamme intacte au fil des années, jusqu’à son arrivée sous le maillot vert.

Une signature chez les Verts digne d’un scénario

L’histoire de sa signature à Saint-Étienne en 2011 est à l’image de sa carrière : imprévisible et passionnée. Le milieu devait s’engager en prêt à Evian, tout était prêt : examens médicaux passés, dîner avec les dirigeants… Mais un coup de fil a tout changé.

"Le lendemain matin, je devais signer à 10h. Sainté m’appelle, on discute toute la nuit. On tombe d’accord à 6h du matin, et je prends directement la route de l’aéroport de Genève. Tout ça était fou." Un retournement de situation qui scelle un destin vert, pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois.

Des souvenirs gravés en vert

Durant ses six saisons à l’ASSE, Lemoine a vécu certains des plus beaux moments de sa carrière : victoire en Coupe de la Ligue 2013, campagnes européennes, derbys intenses… "J’ai pris un kiff énorme, c’était bien plus intense que ce que j’imaginais. Je ne m’attendais pas à vivre un tel truc à l’ASSE, jouer autant de matchs de Coupe d’Europe, gagner un titre..."

Aujourd’hui retraité depuis 2023, Fabien Lemoine continue de suivre ses anciens clubs – Rennes, Lorient et bien sûr l’ASSE – avec un regard attentif. Même loin des terrains, il reste viscéralement attaché à Saint-Étienne, son club de cœur.