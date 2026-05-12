Red Star ou Rodez. L'un ou l'autre affrontera l'ASSE vendredi soir au Chaudron pour le premier tour des play-offs. Deux profils différents, deux dangers bien réels. Mais un adversaire qui sortira d'un match mardi soir, les jambes lourdes.

Le Red Star, la belle histoire de la saison

Le Red Star aura tenu toute la saison. Porté par un élan populaire francilien et un groupe limité sur le papier, Grégory Poirier aura réussi l'exploit de maintenir son équipe dans le haut de tableau de Ligue 2 contre tous les pronostics. Une vraie performance collective, bâtie sur un état d'esprit et une solidité qui ont fait mentir beaucoup de monde.

Ce qui frappe dans les stats du Red Star cette saison, c'est leur capacité à performer à l'extérieur. Meilleure équipe en déplacement de Ligue 2 avec 30 points pris hors de leurs bases, les Audoniens savent voyager. Un paradoxe pour une équipe dont la force est censée venir de son public. Sur le plan technique, SofaScore leur attribue une note moyenne de 6,82, la meilleure des deux candidats (vs Rodez). Ils affichent 53,8% de possession, une précision de passe de 82,6% et 13 clean sheets en championnat. Un bloc structuré, difficile à déstabiliser.

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L'ASSE les a déjà battus 2-0 à domicile le 7 mars. Mais c'était une autre dynamique, une autre époque de la saison. Une période où la montée direct semblait tracée pour l'ASSE. Un match de play-offs au Chaudron, en nocturne, avec plus de 35.000 personnes dans les tribunes, c'est une autre planète. Le Red Star serait un adversaire sérieux, coriace, et pas du tout impressionnable.

Rodez, la machine inarrêtable de Santini

Rodez, c'est différent. Pas forcément plus simple, loin de là. Didier Santini n'a plus rien à prouver : il sait fabriquer des équipes difficiles à manoeuvrer, et ses Ruthénois marchent sur l'eau depuis des semaines. Pas de défaite depuis septembre. Un jeu direct qui fait des dégâts chaque week-end. Même sur la pelouse d'Annecy ce samedi, ils sont allés chercher les trois points. Deuxième meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 2, meilleure équipe sur les cinq dernières journées, et meilleure équipe sur les dix dernières journées à égalité avec Troyes, champion. Un rythme de champion. Rien que ça.

Les stats confirment une équipe solide : 39 buts encaissés seulement, 10 interceptions par match, 28,1 dégagements par match, un bloc défensif qui gratte, qui dégage, qui n'offre rien. Et cerise sur le gâteau : ce sont eux qui ont battu l'ASSE 2-1 à domicile il y a quelques semaines, dans la période de rechute stéphanoise. Les Verts gardent une ardoise à régler avec Rodez.

Les deux fois où le Red Star et Rodez se sont affrontés cette saison, la rencontre s'est soldée par un 1-1. Cette fois, il y aura un vainqueur et un perdant.

L'avantage décisif : la fraîcheur physique

Que ce soit Red Star ou Rodez, l'un ou l'autre aura disputé un match mardi soir avant de débarquer au Chaudron vendredi. Seulement soixante-douze heures de récupération entre les deux rencontres. C'est court. Très court. Et c'est un avantage considérable pour les Verts, qui auront eu plusieurs jours supplémentaires pour souffler, préparer, et affûter leur plan de jeu.

Dans des play-offs qui se jouent sur des détails, la gestion physique pèse énormément chaque saison. Un adversaire aux jambes lourdes dès la 60e minute dans un Chaudron en fusion, c'est une donnée qui peut faire basculer un match.

L'ASSE aura aussi l'avantage du terrain. Geoffroy-Guichard, avec son public, est l'un des stades les plus intimidants de France toutes divisions confondues. Ce n'est pas un détail. C'est souvent là que se gagnent les play-offs.

Rodez ou Red Star : les Verts sont prévenus. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Mais les conditions seront réunies pour que le Chaudron fasse la différence.

Source : SofaScore