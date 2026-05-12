La date n'est pas anodine. Ce mardi 12 mai marque exactement le cinquantième anniversaire de la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions perdue à Hampden Park face au Bayern Munich (1-0), avec ces deux poteaux carrés qui hantent encore l'imaginaire stéphanois. C'est en s'appuyant sur ce symbole fondateur qu'Ivan Gazidis a choisi de prendre la plume pour s'adresser aux abonnés de l'ASSE.

Vendredi 15 mai à 20h30, Geoffroy-Guichard accueillera un playoff 2 à élimination directe face au vainqueur du duel Red Star-Rodez disputé ce soir. L'enjeu : une place en barrage de Ligue 1 face au 16e de l'élite, les 21 et 24 mai. Avant d'y penser, Gazidis a voulu fixer le cadre. En voici l'intégralité.

"Chères abonnées, chers abonnés,

Le 12 mai 1976 restera pour toujours une date à part dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Elle appartient à celles et ceux qui l'ont écrite ou vécue, et à toutes les générations de supporters qui l'ont transmise.

Cette histoire n'est pas faite pour nous enfermer dans le passé ou la nostalgie. Elle est là pour nous rappeler ce que représente ce club, l'exigence qui accompagne ce maillot, et le devoir que nous avons de nous montrer à sa hauteur.

Notre regard et toute notre énergie sont tournés vers la fin de cette saison. Dès vendredi, Geoffroy-Guichard accueillera un rendez-vous important. Chacun, au sein du club, mesure l'importance de ce moment et la responsabilité qui est la nôtre. Dans ces moments-là, l'ASSE a besoin de ce qui a toujours fait sa force : un stade uni, fier, exigeant, et entièrement derrière les Verts.

À vous qui serez très certainement au stade, nous voulons dire une chose simple : vendredi, à nouveau et plus que jamais, les Verts auront besoin de sentir Geoffroy-Guichard derrière eux. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Allez les Verts. Ivan Gazidis"

Un stade comme arme

Le ton est sobre, mais le message est limpide. Pas d'effets de manche, pas de promesses, juste un rappel de ce que le Chaudron représente dans les moments décisifs. En convoquant la date du 12 mai 1976, Gazidis ne cherche pas à rejouer la nostalgie — il cherche à transformer l'héritage en énergie.

L'adversaire de vendredi sera connu ce soir après le playoff 1 entre le Red Star et Rodez à Saint-Ouen. Peu importe lequel franchira la porte : les deux sont redoutables, les deux viendront au Chaudron avec l'envie d'écrire leur propre histoire. La réponse des tribunes pourrait bien faire la différence.