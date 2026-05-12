Champion de Ligue 2 avec l’ASSE en 2004, Damien Bridonneau reste profondément attaché aux Verts. Invité de l’émission "Verts sans filtre" de Jérôme Gallo aux côtés d’Adrien Ponsard, l’ancien latéral stéphanois est revenu sur son parcours, sa vie actuelle en Corse et surtout sur ce fameux but inscrit contre Châteauroux, resté gravé dans l’histoire du club.

Vingt ans plus tard, les souvenirs restent intacts. Damien Bridonneau vit désormais à Bastia, où il gère une résidence touristique familiale après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle. L’ancien défenseur stéphanois a expliqué avoir construit sa reconversion autour de l’immobilier et du tourisme avec ses enfants. Arrivé en Corse lors de son passage au Sporting entre 2006 et 2008, il ne l’a plus quittée.

Mais malgré la distance, le lien avec Saint-Étienne reste très fort. Bridonneau participe régulièrement aux matchs des Anciens Verts et continue de suivre l’ASSE avec attention. "Ce club n’a rien à faire en Ligue 2", a-t-il rappelé avec conviction durant l’entretien.

Un but entré dans l’histoire des Verts

Impossible évidemment de ne pas revenir sur ce soir de mai 2004 face à Châteauroux. Le but de Damien Bridonneau, inscrit dans les dernières minutes, avait offert le titre de champion de Ligue 2 aux Verts dans un Geoffroy-Guichard incandescent.

L’ancien Stéphanois garde un souvenir très précis de cette soirée. Il raconte notamment avoir débuté sur le banc après une discussion avec Frédéric Antonetti, qui souhaitait titulariser Patrice Carteron pour ce dernier match à domicile. Entré en cours de rencontre, Bridonneau s’était finalement retrouvé au cœur de l’histoire.

"Je voulais savoir ce que ressentait un buteur à Geoffroy-Guichard", a-t-il confié. Avant d’ajouter : "Le public m’a poussé. Antonetti disait qu’il avait vu un public marquer un but. Il avait raison."

Adrien Ponsard, présent sur le plateau, a lui aussi replongé dans cette époque. L’ancien attaquant stéphanois a insisté sur l’état d’esprit de cette équipe 2003-2004, capable de ne jamais renoncer malgré les difficultés.

Une équipe de revanchards devenue championne

Durant l’émission, Bridonneau a également raconté son arrivée particulière à Saint-Étienne. Après avoir obtenu une montée historique en Ligue 1 avec Le Mans, il s’était retrouvé sans contrat avant de signer chez les Verts plusieurs journées après le début du championnat.

Il se souvient d’un groupe composé de joueurs revanchards, mais aussi des débuts de plusieurs futurs cadres du club comme Loïc Perrin ou Bafétimbi Gomis.

"On avait une équipe qui ne lâchait rien", a résumé Adrien Ponsard. Une mentalité que les deux anciens aimeraient retrouver aujourd’hui chez les Verts dans la course à la remontée.

Bridonneau a d’ailleurs suivi avec attention la fin de saison stéphanoise. Très partagé entre Bastia et l’ASSE lors de la dernière journée, lui qui a porté les couleurs des deux clubs, il espérait voir les Corses accrocher Le Mans pour aider les Verts à monter directement.

Un attachement toujours intact aux supporters stéphanois

L’ancien défenseur a aussi raconté avoir accueilli récemment plusieurs sections de supporters stéphanois en Corse lors du déplacement des Verts à Bastia. Une rencontre qu’il décrit comme un moment fort. Il continue aujourd’hui de mesurer l’attachement du Peuple Vert à cette génération 2004. Une équipe qui, vingt ans après, reste profondément liée à Geoffroy-Guichard et à ses supporters.