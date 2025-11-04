Les anciens de l’ASSE se sont encore illustrés durant le week-end du 31 octobre au 2 novembre. Entre buts, passes décisives et une expulsion remarquée, plusieurs ex-Verts ont marqué les esprits sur les pelouses européennes et internationales.

Les anciens de l’ASSE ont brillé offensivement ce week-end. En National, Yann M’Vila s’est montré décisif avec Caen, arrachant le match nul (1-1) sur la pelouse de Saint-Brieuc grâce à un but à la 87ᵉ minute. L’ancien international français, repositionné plus haut, prouve qu’il conserve un réel impact dans les moments clés. Dans le même championnat, Quentin Vogt (Fleury) a lui aussi fait trembler les filets dès la 7ᵉ minute à Dijon, offrant la victoire 1-0 à son équipe.

À l’étranger, Yanis Lhery a poursuivi sa belle série avec l’UD Logroñés en Espagne (D2 Groupe II), ouvrant le score à la 30ᵉ minute face à Utebo (3-1). Outre-Atlantique, Allan Saint-Maximin a confirmé son adaptation au Mexique sous le maillot du Club América, buteur à la 58ᵉ minute contre León (2-0). En Suisse, Paulo Machado (FC Saint-Paul) a trouvé la faille à la 44ᵉ minute dans un nul animé face à Chenois B (2-2). Enfin, sur le continent africain, Mahmoud Bentayg a livré une passe décisive dans la victoire du Zamalek (3-1 face à El Gaish), tandis que Bilal Benkhedim, au Luxembourg, a lui aussi offert un caviar sur le troisième but du F91 Dudelange (3-1 contre Hesperange).

Anciens de l’ASSE : faits de jeu, avertissements et expulsion

Le week-end n’a pas été parfait pour tous. Si les réalisations offensives se sont multipliées, quelques anciens de l'ASSE ont vécu des rencontres plus agitées. En Turquie, Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) a connu une fin de match compliquée : entré à la 83ᵉ minute contre Galatasaray, il a été expulsé à la 90ᵉ pour un geste d’humeur, compromettant la fin de rencontre de son équipe.

En Ligue 2, Kader Bamba (Clermont) a reçu un avertissement précoce à la 17ᵉ minute avant d’être remplacé à la 81ᵉ dans la défaite 1-0 à Bastia. De son côté, Jérémie Mellot (CD Castellón) a également été sanctionné d’un carton jaune à la 46ᵉ minute lors de la victoire 2-1 contre Malaga. Enfin, Victor Lobry sera éloigné plus sieurs mois des terrains après sa grave blessure au genou (ligaments croisés) subie ce week-end avec Amiens.