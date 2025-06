La Commission fédérale de discipline de la FFF a tranché concernant les débordements qui avaient eu lieu lors de la rencontre entre l’AS Nancy-Lorraine et Aubagne. Une sanction lourde est tombée, incitant l'ASNL à faire appel. Explications.

Promue en Ligue 2 après trois saisons passées en National, l’AS Nancy-Lorraine ne retrouvera pas immédiatement l’ambiance de Marcel-Picot. La FFF a confirmé une sanction de six matchs à huis clos. Cette décision est une conséquence directe de plusieurs incidents survenus lors de la saison 2024-2025.

Selon les informations communiquées par le club et la presse locale, cette décision fait suite à trois dossiers disciplinaires distincts. Le plus lourd concerne la rencontre Nancy–Aubagne du 18 avril dernier. Au cours de ce match, environ 250 fumigènes avaient été allumés dans les tribunes à l’occasion de l’anniversaire du groupe de supporters Saturday FC. Bilan : quatre matchs à huis clos ferme.

À cette sanction s’ajoutent :

Un match à huis clos ferme pour les incidents lors de Nancy–Rouen ,

Et un match supplémentaire par révocation d’un sursis, suite aux débordements constatés lors du match Nancy–Sochaux en février.

Le total s’élève donc à six rencontres sans public à domicile, à l’aube du retour du club lorrain dans le monde professionnel. Trois de ces dossiers (Aubagne, Sochaux, Rouen) sont encore en appel.

Nancy conteste et va faire appel !

Dans un communiqué publié ce mardi, le club a réagi rapidement à la confirmation de la sanction : "L’AS Nancy Lorraine a été informée par la Commission de Discipline de la FFF qu’elle est sanctionnée de quatre matchs à huis clos, en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de la rencontre face à Aubagne.

À cela s’ajoute une sanction prononcée à l’issue du match contre Sochaux. Un match à huis clos ferme, ainsi qu’un match supplémentaire par révocation d’un sursis précédemment accordé. La sanction totale s’élève donc à six matchs à huis clos. Le club a évidemment décidé de faire appel de ces décisions lourdes et pénalisantes. Elles touchent l’ensemble de ses composantes : joueurs, staff, partenaires, et supporters. Nous ne manquerons pas de tenir nos supporters informés de l’évolution de cette procédure dès que possible.

L’AS Nancy Lorraine en appelle à la responsabilité de tous ses supporters : ces incidents pénalisent lourdement le club, ses joueurs, ainsi que l’ensemble du public fidèle qui nous accompagne. Plus que jamais, nous avons besoin du soutien de chacun. Nous demandons à tous de se comporter dans un cadre respectueux des règles en vigueur."

Des répercussions sportives immédiates

En attendant l’issue de la procédure d’appel, Nancy doit se préparer à disputer ses six premières réceptions de la saison à huis clos. Le calendrier officiel de la Ligue 2 n’a pas encore été publié. La perspective de débuter sans le soutien des tribunes constitue un sérieux handicap pour un promu. Cette situation reste en suspens jusqu’à la décision finale de la FFF concernant les recours déposés.