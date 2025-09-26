Dominatrice en phase de poules de l’EPFA Nations Cup, la France de Jonathan Détrier a poursuivi son sans faute jusqu'à la finale pour aller chercher le titre de champion d'Europe. L’Espagne de Samuel Grau Garcia, elle, sort dès les groupes.

Dans cette phase de groupes de l’EPFA Nations Cup, championnat d’Europe de foot-fauteuil, l’Équipe de France a envoyé un message fort. Sous l’impulsion d’un Jonathan Détrier rayonnant, les Bleus ont déroulé leur jeu et imposé leur supériorité à chaque rencontre. Le tournoi a débuté par un large succès face à l’Irlande du Nord (5-1), avant une démonstration contre l’Espagne (7-0).

La dynamique s’est poursuivie avec une performance exceptionnelle contre l’Allemagne (10-0), confirmant l’excellent état de forme du groupe. Pour conclure cette première phase, la France a logiquement dominé la Belgique (5-0), assurant sa qualification en demi-finale avec un bilan parfait.

La France de Détrier s'impose en finale !

Premiers de leur groupe, les Bleus ont affronté l’Italie en demi-finale. Une rencontre qui s'annonçait électrique, face à un pays hôte qui se voulait être difficile à manœuvrer à domicile. L’autre demi-finale opposait l’Angleterre à la Belgique.

La France de Jonathan Détrier s’avançait comme l’un des favoris à la victoire finale et a clairement répondu aux attentes ! Victoire 5-0 face à l'Italie, puis 1-0 face à l'Angleterre en finale ! Un carton plein qui a permis à Jonathan Détrier de remporter le titre de champion d'Europe !

Espagne : des regrets malgré un but de Grau Garcia

De son côté, la sélection espagnole de Samuel Grau Garcia, capitaine et joueur de l’ASSE, n’a pas connu le même succès. Battue lourdement par la France (0-7), la Roja n’a pas su rebondir contre la Belgique (0-2). Un sursaut d’orgueil face à l’Allemagne (victoire 2-0), ponctué d’un but du Stéphanois Samuel Grau Garcia, a brièvement relancé l’espoir.

Malheureusement, la défaite contre l’Irlande du Nord (0-2) lors du dernier match a mis un terme aux espoirs espagnols de rallier les demi-finales. Une élimination frustrante, mais qui n’efface pas l’engagement de Grau Garcia, auteur d’une prestation remarquée dans un groupe en difficulté.